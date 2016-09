Pesquisa Ibope mostra Mauro e Emanuel em empate técnico

Por: Rosano Almeida

Novamente o instituto de pesquisa IBOPE contratada pela TV Centro América, afiliada da Rede Globo no Mato Grosso, mostra empate pela margem de variáveis numéricas entre os candidatos Mauro (PSOL) com 30% e o Emanuel Pinheiro (PMDB) com 27% nas intenções de voto na disputa da Prefeitura desta Capital.

A pesquisa, divulgada no dia (16.09.2016) pela emissora, foi feita e os seus dados foram colhidos entre os dias 13 e 15 de setembro com 602 eleitores de Cuiabá e a mesma foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso (TRE-MT) sob o protocolo MT-02684/2016. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Os outros candidatos, como Wilson Santos tem 20%, Julier Sebastião (PDT) tem 7%, Serys Slhessarenko (PRB) tem 2% e Renato Santtana (Rede) não pontuou.

O candidato do PSDB continua aparecendo como o mais rejeitado pelos eleitores desta digna Capital com 48% do índice de rejeição.

