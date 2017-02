Secretários municipais poderão ter que responder por crime de responsabilidade

Além dos prefeitos, secretários municipais e outros administradores em todo o país poderão ter que responder por crimes de responsabilidade. É o que estabelece projeto (PLS 12/2017) em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ). O autor do projeto, senador Raimundo Lira (PMDB – PB), acredita que a mudança vai ajudar no combate à corrupção também nas pequenas cidades brasileiras. Reportagem de Floriano Filho, da Rádio Senado.

Agência Senado

