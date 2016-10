Secretário mostra na Câmara situação da saúde pública em Cuiabá

O secretário de Saúde de Cuiabá, Ary Soares de Souza Junior, fez na manhã desta sexta-feira (14.10), uma rápida avaliação do atual quadro da saúde em Cuiabá. Segundo ele, a capital vive uma situação bastante difícil mas, não irá recusar atendimento aos pacientes. “A situação pode ficar ainda mais grave nos próximos 30 a 60 dias, se o governo do Estado não conseguir equacionar a situação das unidades regionais”, disse ele ao comentar o atraso no repasse de recursos por parte do governo do Estado, que soma algo em torno dos R$ 34 milhões, entre custeio, as obras do novo Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, serviços contratualizados e outros.

“As unidades regionais precisam ser mais efetivas”, disse ele ao ressaltar que o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá jê vem trabalhando muito além da sua capacidade e que isso se deve a dedicação e comprometimento dos profissionais que lá atuam.

Ary Soares de Souza Junior disse que desde que assumiu a pasta vem mantendo negociações com o governo do Estado, no sentido de encontrar soluções para os problemas da Saúde e que em relação ao atraso nos repasses, as tratativas estão sendo feitas formal e oficialmente, com os órgãos competentes.

Junto com os técnicos de cada área, o secretário Ary Soares de Souza Junior participou da audiência pública na Câmara Municipal de Cuiabá, para apresentação do Relatório da Produção de Serviços da Rede Assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS) de Cuiabá, relativo aos meses de março a junho de 2016, 2º quadrimestre do ano.

A prestação de contas se refere à rede pública de saúde, incluindo as unidades contratadas e conveniadas, e cumpre o que determina o artigo 36, §5º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 que prevê a prestação de contas e publicização das ações realizadas pela gestão.

A audiência pública foi convocada pelo presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Ricardo Saad (PSDB).

O relatório apresentado à Câmara se divide em Demonstrativo Orçamentário e Financeiro, Componentes da Rede de Produção de Serviços Públicos na Rede Assistencial Própria, contratada e conveniada e Análise dos Indicadores de Saúde.

A rede física de serviços de saúde de Cuiabá é composta por 176 unidades que incluem a Central de Regulação, três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Médicas (CEM), 20 Centros de Saúde, 10 Clinicas Odontológicas, 70 Equipes de Saúde da Família, uma Farmácia Popular, quatro hospitais especializados, um Laboratório Central, 4 policlínicas, duas unidades de pronto atendimento e 50 unidades de saúde da família.

No período de março a junho, a Atenção Básica realizou 9,32 procedimentos por habitante por ano, o que corresponde a 78% dos 1.803.392 procedimentos esperados para o período. Em relação à média complexidade foram 1,06/procedimentos/habitante/ano. O esperado era 307.690 procedimentos sendo realizado 575% acima do esperado. Na Alta Complexidade foram realizadas 8,15% do total de consultas médicas num universo esperado de 46.900 procedimentos sendo realizados 196% acima do esperado.

O custo da produção geral Ambulatorial e Hospitalar segundo Nível de Complexidade, da Rede SUS Cuiabá no período de março a junho foi de R$ 55.636.663,63 sendo 65,3% desse total gasto na produção hospitalar de média complexidade e 43,7% nos procedimentos ambulatoriais de média complexidade.

Participaram da audiência pública os secretários adjuntos de Planejamento e Operações, Iracema Queiróz, e de Assistencia, Daoud Abdallah; os diretores clínico do Hospital Municipal São Benedito, Huark Douglas Correa e administrativo, Ivone Lúcia Rosset Rodrigues e técnicos da Secretaria de Saúde de Cuiabá, além do vereador Maurélio Ribeiro (PSDB), Arilson da Silva (PT) e Neno do Pascoal Ramos (PMDB), o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Antonio Preza e outros.

Confira aqui, a íntegra, do Relatório da Produção de Serviços da Rede Assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS) de Cuiabá, do 2º quadrimestre de 2016.

