Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Porto Velho vem à Cuiabá trocar experiências

As ações realizadas em Cuiabá em relação à Mobilidade Urbana foram tema de um encontro entre o secretário da pasta, Antenor Figueiredo o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Porto Velho (RO), Carlos Henrique da Costa. Tendo vários desafios a enfrentar, o secretário Carlos Henrique disse que a troca de experiência vai ajudá-lo implementar ações para resolver alguns dos problemas vividos hoje pela Capital de Rondônia. A reunião aconteceu nesta quarta-feira (21), na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (SEMOB) e contou com a participação do Diretor de Transporte, Nicolau Budib.

“Vim saber como a prefeitura, através da Semob, tem enfrentado os desafios da mobilidade. Cuiabá está num estágio mais avançados em alguns pontos e isso me proporciona uma visão mais ampla, tendo em vista a experiência que tem o secretário Antenor e toda a sua equipe”, contou Carlos Henrique ao citar o transporte coletivo como o maior gargalo da sua gestão. “Apesar de ter alguns entraves Cuiabá está num momento mais avançado e organizado e o que eu puder levar de melhoria já vejo como positivo”, afirmou o gestor.

Em Porto Velho, um consórcio – Sistema Integrado Municipal de Transporte de Passageiros (SIM), formado por duas empresas, a Ideal Transportes, de Porto Velho, e Amazontur, do Amapá -, opera o transporte público. Uma nova licitação está em fase de elaboração.

“Este ano vamos lançar o edital de licitação, provavelmente no primeiro semestre, pois hoje operamos com duas empresas com termo de autorização precário e emergencial e isso me impossibilita algumas cobranças em relação a implementação de melhorias porque para fazer com que a empresa invista, ela precisa ter uma perspectiva de retorno desse investimento”, pontua Carlos.

A Estação Alencastro foi um ponto muito elogiado pelo secretário, que citou a parte física e tecnológica como sendo algo a se admirar. “Gostei muito da ideia da implantação das estações, foi muito bem pensado, desde os bancos, o fato de ser climatizada, a informação da chegada e saída dos ônibus, nós não temos esse modelo lá”, elogiou Carlos Henrique.

Para o secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Antenor Figueiredo a troca de experiências e conhecimento é muito positiva para ambos. Ele disse que espera poder contribuir para as melhorias almejadas pelo secretário de Porto Velho.

Antenor Figueiredo falou também sobre o sistema de controle de veículos através das câmeras de monitoramento – ideia considerada excelente pelo secretário Carlos Henrique -, e as orientações dadas pelo Diretor de Transporte, Nicolau Budib, sobre taxis e moto taxi.

“Hoje tivemos a oportunidade de conhecer o Secretário de Trânsito e Transporte de Porto Velho, que veio a Cuiabá buscar informações e trocar experiências. O secretário vai levar para Porto Velho exemplos de bons projetos que a Semob está implementando na Capital mato-grossense. Também compartilhamos conhecimento e, ele está levando o que temos de melhor para Rondônia”, conclui Antenor Figueiredo.

Assessoria

