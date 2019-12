Secretário de Ordem Pública apresenta novo gestor do Procon Municipal

A substituição tem por objetivo fortalecer e implementar planos de governo do Prefeito Emanuel Pinheiro nas pastas que estão diretamente ligadas para o atendimento ao público

Publicado por: Rosano Almeida

A Secretário Municipal de Ordem Pública, Leovaldo Sales, realizou uma solenidade, nesta quinta-feira (12/12), para nomeação do novo gestor que irá comandar a secretaria adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon Municipal. Quem assume é o servidor público, Genilto Adenalto Nogueira, que anteriormente estava lotado na secretaria de Governo da Prefeitura.

A substituição tem por objetivo fortalecer e implementar planos de governo do Prefeito Emanuel Pinheiro nas pastas que estão diretamente ligadas para o atendimento ao público.“Temos uma responsabilidade imensa perante o município, estamos tomando algumas providências para melhorar a parte administrativa e operacional de nossa Secretaria”, pontua Sales.

“À frente deste órgão, tornaremos as ações mais efetivas e dinâmicas à população, levando mais informação, conhecimento e fortalecendo o elo entre os consumidores e fornecedores, humanizando ainda mais a relação de proteção e defesa do consumidor.”, disse o secretário-adjunto.

Currículo

Há 30 anos atuando no serviço público nas áreas da Participação Comunitária Urbana e Rural, em solução de questões por meio de mutirões e cooperação mútua nos seguintes cargos: – Assessor Administrativo na Câmara Municipal de Cuiabá; -Diretor Operações Urbanas –PMC; -Secretário Adjunto Secretaria de Administração – PMC; – Assessor Parlamentar de Bancada Assembleia Legislativa de Mato Grosso; – Chefe de Gabinete Vice Governador – MT; – Secretário Adjunto de Transporte- MT e Coordenador de Mutirões do Governo de MT; – Secretário Adjunto Casa Civil-MT; – Delegado da SUNAB – MT; – Superintendente de Desenvolvimento Econômico e Sócio Ambiental do Vale do Rio Cuiabá – MT REGIONAL – Gov. de MT; – Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana – MT; – Secretário Adjunto de Direitos Humanos – MT; Presidente do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas-MT; – Secretário Adjunto de Justiça do Estado de Mato Grosso; – Presidente do Plano Estadual de Enfrentamento as Drogas no Estado de MT; – Diretor de Patrimônio, Administrativo e Financeiro do MTPAR.

Assessoria da Prefeitura