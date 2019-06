Secretário de Educação de Colniza protocola projeto inovador na Seduc

Publicado por: Rosano Almeida

No final do mês de maio o secretário de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Colniza, Zacarias Antunes Magalhães, protocolou na Secretaria de Estado de Educação – MT (SEDUC) um projeto que visa viabilizar uma educação que privilegie a todos. O projeto já está bem encaminhado e também já passou por duas análises do CEE e tudo indica que seja aprovado. Se for, o município terá dado um grande passo para inovar, dinamizar, educação no município.

Todos os envolvidos neste projeto são da equipe formada pelo secretário Zacarias, o professor e secretário adjunto municipal da educação, Roni Peterson Firmino, a professora e assessora pedagógica estadual no município, Selma Dill de Paula, o professor e supervisor pedagógico Rogério Alexandre da Silva, a professora e coordenadora pedagógica municipal Elizabete de Oliveira, o diretor de escolas municipais rurais Luis Carlos C. da Silva.

O objetivo deste trabalho apresentado é aproveitar mais o tempo de estiagem do município em favor da fluidez na educação, pois chove no mínimo sete meses por ano no município e que em decorrência das chuvas as estradas são destruídas, tornando localidades (linhas) inacessíveis e isso eleva os custos de manutenção da frota a valores exorbitantes.

Em entrevista, Roni e Elizabete esclareceram que todos os direitos dos discentes serão respeitados, como carga horária, qualidade do ensino, dias letivos, gerando uma grande economia para o erário público, entre outros.

O secretário Zacarias está confiante que seja aprovado logo pela SEDUC e que o ensino público em Colniza possa viver uma nova fase, em que docente e discente não tenham nenhum empecilho ou resistência ao aprendizado.

