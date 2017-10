Secretário de Assistência Social busca viabilizar recursos em Brasília

O secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho esteve reunido com o coordenador geral de gestão de transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, Pablo Wanzeller, em Brasília, na tarde de ontem, para solicitar a liberação de recursos para a pasta.

Na mesma tarde, Coelho também se reuniu com o assessor especial do Ministério de Desenvolvimento Social, Rogério Nardeli, para apresentar as demandas e reivindicações de seis dos quatorze Centros de Referência da Assistência social (CRAS), cadastrados junto ao Ministério no início deste ano.

O gestor municipal ainda apresentou ao assessor as demandas do banco de alimentos, que é coordenado pela Secretaria e tem por objetivo subsidiar às unidades e famílias atendidas pela Assistência Social do município.

Segundo o secretário, as solicitações foram bem recebidas pelo Ministério e a expectativa é de que até o próximo mês elas sejam atendidas, por meio da liberação dos recursos necessários.

Wilton Coelho se mostra otimista quanto às demandas e avalia como positiva sua visita a Brasília. “Nossas solicitações foram muito bem recebidas pelo Ministério de Desenvolvimento Social. O que nos deixa muito animados em poder levar mais serviços à população por meio dos CRAS e propiciar um atendimento com cada vez mais qualidade à população cuiabana”, esclareceu.

Assessoria

