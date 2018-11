Secretaria oferece espaço para facilitar contato entre empresas e candidatos; confira vagas do Sine

Dezenas de candidatos a vagas de emprego passaram pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, nesta terça-feira (13.11). A Pasta ofereceu um espaço para que uma das empresas parceiras do Sine Municipal realizasse uma série de entrevistas ali, facilitando o acesso entre empregador e candidatos. As oportunidades integram o quadro com mais de 130 vagas disponíveis para essa semana.

Com salários que variam entre R$ 954 e R$ 2.500, o número atende aos cidadãos que buscam por reinserção ou recolocação no mercado de trabalho. As vagas incluem auxiliar de cobrança (40), auxiliar de inventário (49), auxiliar de linha de produção (10), porteiro (10), entre outras.

De acordo com o diretor de Emprego da Pasta, Rafael Butareli, a parceria ocorre normalmente quando um empreendimento anuncia muitas vagas. “Temos um espaço para Recursos Humanos disponível, que facilita o contato entre os candidatos e empresas. Para que o processo seja realizado aqui, basta que os interessados nos procurem para que possamos agendar uma data.”

Com relação às vagas divulgadas, os níveis de escolaridade exigidos são de Ensino Fundamental completo, Médio incompleto e Médio completo, para a maioria dos cargos. É importante destacar que parte destas oportunidades é destinada à Pessoas com Deficiência (PCD), como no caso de auxiliar de linha de produção e caixa de loja.

Neste contexto, Rafael destaca que o objetivo é estimular o emprego e a renda, seja incentivando a saída da informalidade ou a incursão em nova carreira profissional. Ele lembra que o Sine oferece atendimento gratuito para três serviços: candidatura às vagas, entrada no Seguro Desemprego e confecção da carteira de trabalho.

Para cada um deles são distribuídas 50 senhas a partir de 7h. “Se todos forem atendidos antes do horário de encerramento, às 17h, continuamos recebendo quem chegar”, diz. Os interessados devem comparecer aos postos de atendimento localizados na Rodovia Palmiro Paes de Barros, no Coxipó e no Shopping Popular. Não é necessário fazer agendamento para concorrer a uma das oportunidades.

Confira as vagas para esta semana:

Acesse: https://geridmte.dataprev.gov.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Fimo.mte.gov.br%2Fimo%2F

Assessoria da Prefeitura

