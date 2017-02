Secretária de Educação vai a Câmara e fala sobre distribuição de vagas

Linha fina: A secretária municipal de Educação, Mabel Strobel, esteve na Câmara de Cuiabá para prestar esclarecimentos sobre à distribuição de vagas a creches e CMEIs.

A secretária de Educação de Cuiabá, Mabel Strobel, esteve na Câmara de Cuiabá nesta terça-feira (14.02), para prestar esclarecimentos aos parlamentares sobre o número de vagas e o processo de matrícula dos alunos nas unidades de educação do município.

Segundo a secretária mais de oito mil crianças foram matriculadas por meio do sistema de web de matrícula, mas apenas 3011 delas conseguiram vagas. Sobre o déficit, Mabel explica que o Executivo municipal está buscando alternativas para acomodar as 5 mil que ficaram sem vagas.

“Até abril pretendemos colocar em funcionamento três CMEIS e estamos analisando a realização de convênios com entidades filantrópicas para ajudar a diminuir a demanda de vagas em Cuiabá”, explica a secretária.

Um dos pontos mais debatidos na sabatina com a secretária, foi o critério que a prefeitura utiliza para distribuição de vagas. Segundo Mabel, o executivo respeita o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que utiliza apenas o critério de localização.

“Sabemos que a educação é um direito garantido a todas as crianças independe da classe social. Mas vivemos em uma sociedade desigual e isso os vereadores tem razão, precisamos estudar critérios objetivos que possam identificar aquelas crianças chamadas de invisíveis onde as políticas públicas não conseguem alcançar”, destaca.

O líder do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) na Câmara, vereador Lilo Pinheiro (PRP), disse que o Executivo municipal está a disposição da sociedade para debater ações que possam melhorar as aplicações das políticas públicas na Capital. “Nós fizemos questão de convidar a secretária Mabel ao parlamento cuiabano, demonstrando o respeito do poder Executivo aos parlamentares, aceitando as sugestões que possam contribuir com o melhoramento da educação do município”.

Audiência pública

Ainda sobre o critério de seleção das vagas, o vereador do Partido Verde (PV), Felipe Wellaton, propôs uma audiência pública para debater o assunto.

“É necessário evoluir o processo de seleção das creches e CMEIs. Precisamos olhar com carinho e estabelecer critérios sócio-econômicos para assim dar prioridades as mães solteiras, as que trabalham, pais com deficiência” explica o parlamentar.

A perspectiva que a audiência seja realizada ainda neste semestre.

