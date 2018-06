Se o Curiosity está sozinho em Marte, quem tira as fotos dele?

Talvez você já tenha se perguntado isso. Se o robô Curiosity está sozinho em Marte, quem tira as fotos em que ele aparece? Outro robô não é: a Nasa já enviou quatro rovers para o planeta vermelho, mas o Curiosity e o Opportunity, os únicos que ainda funcionam, ficam bem longe um do outro.

Quem tira as fotos do Curiosity é ele próprio. Mas como o braço do robô nunca aparece no canto da imagem? A resposta é bem simples – com um truque envolvido. Não vemos o braço robótico pois a imagem que chega até nós é, na verdade, um mosaico de aproximadamente 55 fotos. A câmera vai se movimentando aos poucos para fotografar o rover de vários ângulos diferentes. Depois os pesquisadores combinam as imagens excluindo os trechos em que aparecem os braços robóticos e substituindo por trechos de outros ângulos em que eles não aparecem. Assim eles criam a impressão de que há alguém ao lado do robô.

Você pode repetir a técnica em casa. Imagine que você quer tirar uma foto sua sem que pareça estar segurando a câmera. Uma solução seria fazer um clique com a câmera em cada mão e depois usar o photoshop para combinar os lados das fotos em que eu braço está abaixado para formar uma terceira imagem.

Cada imagem capturada pelo rover tem apenas 2 megapixels, pois a conexão entre Marte e a Terra é bastante lenta. A transmissão de dados entre a Nasa e o robô acontece por meio de dois satélites que orbitam Marte, e suportam no máximo 32 megabytes por dia. E, além das fotos, essa banda também é usada para enviar por leituras dos vários sensores ambientais, resultados de experimentos e ainda relatórios sobre a condição do equipamento.

Não que faça falta. Fotografar Marte não é nenhum desafio, nada por lá se mexe e o próprio equipamento oferece um suporte firme para longas panorâmicas. Colocar uma supercâmera não faria tanta diferença assim.

Abril

Twitter: @estrelaguianews