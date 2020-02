Salgadinho do Katinguelê, Pagodão S.A, Banda Tarraxinha, Erre Som e mais no Carnaval da Gente 2020

O evento é organizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, realizado pela Nilmo Eventos, com patrocínio da Águas Cuiabá e Skol

Publicado por: Rosano Almeida

A Prefeitura de Cuiabá anuncia as atrações do Carnaval da Gente 2020. O pagodeiro Salgadinho, ex-integrante do Katinguelê, os grupos Pagodão S.A., Toq D’Prazer e Erre Som já estão confirmados para os três dias de programação musical. Haverá ainda com um dia de desfile dos blocos. A estimativa é de que 8 mil pessoas passem pelo evento, organizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, e realizado pela Nilmo Eventos, com patrocínio da Águas Cuiabá e Skol.

A folia acontece de 22 a 25 de fevereiro, no Parque de Exposições Jonas Pinheiro. No sábado (22), a festa começa às 21h com dj para esquentar a galera e segue com apresentação do Trio Maravilha, Salgadinho do grupo Katinguelê e banda Mega Som, encerrando com dj até às 3h, horário oficial de encerramento para todas as datas. A entrada será gratuita.

No domingo (23), a garotada pode curtir a folia de Momo na matinê, que acontece a partir das 17h. Já às 20h, o dj abre o segundo dia de festa, seguido pelo grupo Toq D’Prazer, Alex Maluf, Anselmo e Rafael, Erre Som e finalizando com dj. Na segunda (24), o dj inicia os trabalhos às 20h e logo depois dá lugar ao grupo Pagodão S.A., seguido de Rafa Garcia e banda Tarraxinha.

Na programação da terça-feira (25) o desfile dos blocos que disputam premiação total de R$ 100 mil começa às 18h30. No total, seis grupos participarão do desfile, no pátio a frente da arquibancada. São eles: Bloco Vaidade, Unidos do Carumbé’, Império de Casa Nova, Unidos do Araés e Melados e Boca Suja. Haverá ainda apresentação de abertura do ‘Bloco das Divas’ e ‘Bloco Plus Samba’.

“Vai ser o Carnaval da Gente. Já estivemos com os blocos carnavalescos e definimos a premiação, no valor de R$ 100 mil, distribuídos de acordo com regulamento desenvolvido por eles. Será uma grande festa com atrações nacionais e regionais para fortalecer esse período de reinado de Momo na nossa Capital. Estamos trabalhando para realizar um evento em que toda a família possa se divertir”, comentou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

De acordo com ele o espaço foi projetado para se transformar em um verdadeiro sambódromo, com área de concentração, recuo de bateria e dispersão, além de espaço dos jurados. O regulamento está sendo feito pela Associação de Blocos de Cuiabá (ABLOC).

No dia 23 de janeiro, foi realizada uma visita técnica ao Parque de Exposições Jonas Pinheiro, com representantes das entidades que atuarão em conjunto para a realização do evento de forma segura, saudável, seguindo as normas municipais de regularidade e também com a alegria e diversão que a data merece. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria Municipal Cultura, Esporte e Turismo, de Saúde, de Meio Ambiente, de Serviços Urbanos, de Mobilidade Urbana e Juizado da Infância e Juventude de Cuiabá estiveram presentes.

A escolha do local foi pensada para proporcionar maior segurança e conforto aos foliões, além de minimizar os transtornos com poluição sonora, logística e tráfego durante o carnaval, que é uma data de muito movimento em toda a cidade.

O complexo organizado para a ocasião conta com espaço kids, área de shows, avenida de desfile de blocos, praça de alimentação, além de área específica para equipe de saúde, juizado infantil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A entrada será monitorada e vai contar com vistoria. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais e/ou responsáveis. Além disso, não será permitida entrada com latas, garrafas, qualquer objeto perfurante e/ou cortante no local.

Programação Carnaval da Gente 2020:

Sábado (22), das 21h às 03h: Dj, Trio Maravilha, Salgadinho do Katinguelê, Mega Som e Dj.

Domingo (23), das 20h às 03h: Dj, Toq D’Prazer, Alex Maluf, Anselmo e Rafael, Erre Som e Dj.

Matinê a partir das 17h.

Segunda-feira (24), das 20h às 03h: Dj, Pagodão S.A, Rafa Garcia, Banda Tarraxinha

Terça-feira (25), das 18h30 às 03h: Bloco das Divas, Plus Samba e desfile de blocos de carnaval (Vaidade, Unidos do Carumbé, Império de Casa Nova, Unidos do Araés, Melados e Boca Suja).

Serviço

O que: Carnaval da Gente 2020

Quando: de 22 a 25 de fevereiro, das 20h às 03h

Onde: Parque de Exposições Jonas Pinheiro

Assessoria da Prefeitura