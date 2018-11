Saiba mais sobre o Templo da Boa Vontade

O Templo da Boa Vontade (TGW) é um monumento ecumênico localizado na capital do Brasil. Foi concebido e construído por José de Paiva Netto, Presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), que o inaugurou em outubro de 1989. A cada ano recebe mais de um milhão de peregrinos, tornando-se o lugar mais visitado da cidade, segundo aos dados oficiais da Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal (SETUR). Aclamado pelo povo como uma das Sete Maravilhas de Brasília, o TGW faz parte do Complexo Ecumênico da Legião da Boa Vontade, junto com o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o ParlaMundi da LBV.

Conhecido como o Templo da Paz, é um ícone místico e espiritual. Suas portas estão abertas dia e noite para atender às necessidades de seus visitantes em busca de um lugar para rezar ou meditar livremente, de acordo com suas crenças. Tem pelo menos 12 salas principais que combinam espiritualidade, cultura, arte, ecologia e misticismo. A arquitetura distinta desperta curiosidade, pois possui proporções e medidas ligadas ao número de perfeição (7) e ao número 1. O Monumento tem a forma de uma pirâmide, com 7 lados e 21 metros de altura. Cada detalhe em seu plano tem uma razão para ser.

