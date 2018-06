Saiba como o brincar é importante para o desenvolvimento das crianças

Brincar é muito importante, sabia? Ajuda no desenvolvimento social, cognitivo e emocional dos pequenos. Em todas as Unidades da LBV, a garotada tem momentos dedicados às brincadeiras, de acordo com sua faixa etária. Essas ações colaboram para o desenvolvimento integral de meninas e meninos, um dos objetivos da Entidade.

A psicóloga Tattiana Lunguinho, que acompanha os alunos da Escola de Educação Infantil Alziro Zarur, Unidade da Legião da Boa Vontade em Taguatinga, DF, conta a importância desses instantes de diversão para o desenvolvimento dos pequenos. “O brincar não é só uma forma delas se divertirem, é uma forma delas externalizarem o que elas sentem, emoções, o cognitivo. Uma forma muito boa, muito produtiva para a criança de colocar para fora o que sente, os conflitos e fantasiar também, o faz de conta”, disse.

E para fazer isso da melhor forma possível, as Unidades da LBV contam com vários espaços, como brinquedotecas e salas de leitura — a contação de histórias também pode ser classificada como uma brincadeira divertida. Além disso, voluntários colaboram para tornar essas ações cada vez mais variadas e atrativas.

“A brincadeira é tão importante para a criança como o comer, respirar, faz parte do desenvolvimento. A criança que não brinca é a que precisa de muita atenção, está acontecendo alguma coisa errada. A gente trabalha justamente com o brincar, levar a atenção, movimentação, principalmente, de correr, pular, soltar a imaginação”, destaca o recreacionista e voluntário Thiago Sena, conhecido como tio Siri.

Na nossa página no Facebook, registramos algumas das ações com esse sentido que aconteceram durante a semana do brincar, olha quanta coisa legal!

Assessoria

