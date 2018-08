Safadão organiza agenda para acompanhar nascimento do 3º filho: ‘Prioridade’

Wesley Safadão não para! Após participar do Criança Esperança e reunir mais de 70 mil pessoas no Garota Vip, o cantor será uma das atrações do primeiro Villa Mix Lisboa. Ao Purepeople, o forrozeiro conta que sua turnê na Europa será dias depois de Thyane Dantas dar à luz Dom, segundo filho do casal, em outubro. Ele, porém, se programa para ficar ao lado da mulher nos primeiros dias de vida do menino. “A previsão é dia 18. Nasce na terça-feira e na quarta já saiu para trabalhar. Mas assim, eu sempre monto minha agenda de uma forma com que eu não fique longe da minha família muitos dias. Eu sempre dou um jeito de voltar para casa, de renovar as energias e é tudo programação. Há alguns anos eu tenho feito uma lista de prioridades, então eu consigo conciliar bem pessoalmente e profissionalmente essa questão das agendas”.

Músico participa na criação do filhos

Mesmo deixando a família para cumprir a agenda de shows, Wesley é bastante presente na criação da caçula e do primogênito, empolgados com a chegada do irmãozinho, assim como o artista. “Já falei para o Yhudy que quando eu sair de casa ele será o responsável. Ele sabe dessa missão! O quarto dele é quase de frente, o dele e o da Ysis. Eu disse que um dia um vai e no outro dia o outro vai. Quando o Dom chorar vão ser os primeiros a chegar”, comenta o cearense, bem-humorado.

Cantor acorda cedo para cuidar da família

Para ficar mais tempo com as crianças, Safadão faz questão de levá-las na escola. “Meu despertador toca às 5h50 da manhã. Levanto a família com muito cheiro, muito beijo, organizo tudo, tomamos café junto e vou deixar o Yhudy na escola. Posso estar o cansado que for. Meu escritório tem um pedido especial meu. Todo domingo, quando tem show, peço para cantar cedo para conseguir estar em casa, em Fortaleza, no começo da madrugada. Porque quero estar de pé às 6h para viver esses momentos importantes. Únicos. Já fico tanto tempo longe do meu filho que não me dou o direito de não aproveitar quando estou em casa. Acordo, levo à escola, e quando eles voltam também aproveitamos o dia. A minha agenda é primeiro bloqueada com a minha família. Tem datas que bloqueio por serem importantes estar com a família, que não abro mão independente do que tenha para acontecer. Quando tem momentos especiais, tentamos adequar a agenda de shows”, disse em outra ocasião.

Purepeople

