“Saberemos mudar o Brasil ao lado de Bolsonaro”, diz Caiado

O líder do Democratas no Senado e governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado, destacou, nesta quarta-feira (12/12) a importância de uma parceria entre o partido e o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL-RJ). Durante reunião nesta manhã das bancadas democratas na Câmara e Senado com Bolsonaro no gabinete do governo de transição Caiado falou sobre a convergência das pautas da legenda com as defendidas pelo presidente. O governador eleito afirmou que diante de um momento desafiador o partido saberá concretizar as mudanças que a sociedade tanto pede e colocou o governo de Goiás à disposição do governo federal. O presidente do partido e prefeito de Salvador, ACM Neto, declarou que até o início de 2019 o Democratas terá reunião da Executiva nacional para decidir sobre posição do partido a respeito de um apoio formal ao governo Bolsonaro.

“O Democratas tem uma noção clara do momento político que nós estamos vivendo. Vossa excelência (presidente Bolsonaro) tem a capacidade de fazer chegar sua mensagem a todos os brasileiros e nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que saber vocalizar esse sentimento das mudanças necessárias com a sua voz, sua presença pelo Brasil afora, mostrando a nossa responsabilidade, nosso compromisso com a ética, com a eficiência e os resultados para o povo brasileiro. Esta bandeira é nossa. É sua. É do Democratas. Nós saberemos mudar o Brasil”, afirmou na reunião, Ronaldo Caiado.

Caiado enfatizou a qualificação dos quadros do partido e falou sobre a capacidade da legenda de enfrentar grandes dificuldades. “Vossa Excelência (presidente Bolsonaro) terá junto ao Democratas as pessoas qualificadas, bons debatedores, pessoas que querem exatamente o que vossa excelência colocou aqui e que será levado adiante. Vossa excelência (presidente Bolsonaro) pode ter comandado infantaria, mas o Democratas é mais forte do que muitas delas porque saberemos fazer com que o peso das ideias, que são fortes neste momento, nós não vamos perder essa oportunidade. Nós não entramos de meio corpo; não pisamos em duas canoas. Nós só temos um lado. Pode saber que você (presidente Bolsonaro) terá um grupo de parlamentares que vai honrar essa mudança no país”, acrescentou Caiado.

O governador eleito fez questão de mencionar a proximidade da pauta defendida pelo partido durante muitos anos com a colocada nesse momento por Bolsonaro. E ressaltou a parceria que irá firmar entre o governo de Goiás e a gestão de Bolsonaro.

“Todos nós sabemos que esta pauta tem tudo a ver com tudo aquilo que nós defendemos durante todos os anos, enfrentando com uma coragem ímpar o PT durante 14 anos, na Câmara e no Senado Federal. E pode ter certeza de que vossa excelência (presidente Bolsonaro) terá de aliados os mais competentes e as mais competentes deputadas e senadoras. Governador de estado, vossa excelência pode saber: Goiás é um território que vai saber respaldar também vossa excelência”.

“Temos que estar unidos. Dá para sairmos dessa situação e o mérito será de todos nós. Isso passa pela nossa união com patriotismo e resgate de valores abandonados na última década. Eu acredito no Brasil assim como vocês. Com esse coração verde-amarelo que bate em vocês vamos juntos mudar o destino do Brasil. Não teremos outra oportunidade. Essa é ímpar. Não tenho projeto de poder. Meu projeto é de Brasil. Faço um convite: vamos fazer esse Brasil sorrir de verdade”, destacou Bolsonaro.

