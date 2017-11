Rotary Club e prefeitura vistoriam mata ciliar dos rios que cortam Nobres

Nesta semana, uma equipe do Rotary Club de Nobres, acompanhada de representantes da secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e o vereador, André Avelino Bezerra, vistoriaram as margens do Rio Nobres, checando a situação da mata ciliar.

Alan Odorizzi, André Avelino Bezerra, Dênis Campos, Micael Calixto e Walter (Cipó) Phrel verificaram o desenvolvimento das mudas plantadas e o real quadro da mata ciliar. Infelizmente, a conclusão é a de que a população não tem contribuído e o lixo se faz presente em vários pontos da margem do rio. É evidente, não se pode generalizar em relação ao descaso para com o rio, mas a constatação é a mesma de anos anteriores, da utilização das margens do rio para desfazer-se de lixos e detritos.

Essa vistoria é a preparação para mais um mutirão que deve ocorrer em breve, desde a ponte do Getúlio Vargas até os fundos do Posto Xaxim, onde já se verifica o encontro e a fusão dos rios Nobres e Serragem.

A ação do Rotary Club de Nobres, de zelar pela mata ciliar dos rios citadinos, concorre com o alto grau de descaso de determinadas pessoas, fazendo com que a proposta seja vista como o ato de “enxugar gelo”. Mas o Rotary Club tenta vencer a degradação ambiental com ações diretas de limpeza e de plantio de mudas às margens do rio.

Recentemente, verificou-se a extração de algumas pequenas árvores plantadas em anos anteriores, ainda que haja negativa sobre esse fato, mas a checagem “in loco” comprovou isso.

Polêmicas a parte, o Rotary Club de Nobres e a secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente estão juntos nesse propósito, que é preservar os rios que banham a cidade. Ainda que sejam sentidos o descaso e o inevitável assoreamento do leito do rio.

De outra parte, nem tudo está perdido, e a feliz constatação é a de que muitas mudas plantadas hoje já são árvores e que há pessoas que demonstram cuidado com os rios.