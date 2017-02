Rondonópolis terá sede do Incra para atender 11 assentamentos da região sul

O prefeito Zé Carlos do Pátio anunciou na tarde desta sexta-feira (10.02) ao lado do secretário executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural, Valdir Correia, secretários municipais e padre Lothar Bauchrowitz a instalação de uma unidade avançada do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Rondonópolis.

Conforme o secretário, a unidade atenderá 17 municípios da região sul de Mato Grosso, 11 assentamentos totalizando 5600 famílias que aqui poderão resolver suas demandas que até hoje eram atendidas pela unidade de Cuiabá. Com a sede local do Incra em Rondonópolis, haverá técnicos destinados a dar todo o suporte e sustentação para os grupos de agricultura familiar.

Valdir informou que o Diário Oficial da União já publicou a vinda da unidade ao município, e por isso já foi encaminhado o executor que vai gerenciar a unidade. Também já foi divulgado um edital de aderência de servidores que desejam ser transferidos para Rondonópolis e já há um quadro de cinco funcionários, além da mobilização de algumas estruturas como veículo e escritório.

“É uma grande notícia para a agricultura familiar. Esse ano acredito que com o apoio do Incra, conseguiremos assentar cerca de 300 famílias, criando assim um cinturão verde em torno de Rondonópolis”, comemorou o prefeito.

Pátio aproveitou a oportunidade para anunciar que dentro de poucos dias será inaugurada a sede da Secretaria de Agricultura, que será ao lado da Universidade Federal, onde funcionará um centro de abastecimento e análise de alimentos.

