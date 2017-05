Rodrigo Maia reafirma apoio às reformas propostas pelo governo Temer

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reafirmou, em solenidade no Palácio do Planalto, o seu apoio às reformas propostas pelo governo de Michel Temer. A atual gestão completou um ano nesta sexta-feira (12).

“Acredito naquilo que o governo vem propondo e implementando no País, em conjunto com o Poder Legislativo”, afirmou. “Hoje a sociedade aplaude as reformas, não tenho dúvida nenhuma.”

Maia citou a criação do teto para gastos públicos e a aprovação, pela Câmara, da reforma trabalhista. Segundo ele, o Brasil precisa crescer rápido, acima da média mundial.

“A PEC do teto de gastos [ já promulgada], base da responsabilidade fiscal, é a certeza que acabou o populismo no País e que vamos avançar numa política austera”, disse.

Oposição

Vice-líder do PT na Câmara, a deputada Erika Kokay (DF) criticou o governo Temer. Para ela, não há o que comemorar neste “um ano de golpe parlamentar e midiático”.

Segundo a deputada, as propostas do governo – como o teto de gastos e as reformas da Previdência e trabalhista – são retrocessos sociais.

Erika Kokay disse ainda que a atual gestão é rejeitado pelos brasileiros. “O governo queria uma unanimidade, atingiu uma unanimidade contra ele.”