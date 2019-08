Rodobens realiza concurso cultural TBT do Paizão em celebração do Dia dos Pais

Concurso será realizado entre 1 e 11 de agosto e premiará ganhador com voucher de viagem no valor de R$ 2 mil

Para celebrar o Dia dos Pais, que este ano será comemorado no dia 11 de agosto, a Rodobens lança nesta quinta-feira, 1º de agosto, a campanha nacional “TBT do Paizão“.

Até o dia 11 de agosto, quem postar uma foto com um texto contando a história relacionada à imagem, junto àhashtag#tbtdopaizaorodobens em uma das redes sociais Facebook e/ou Instagram, vai concorrer a um voucher de viagem no valor de R$ 2 mil (dois mil reais).

A ideia da ação é relembrar os momentos especiais entre pais e filhos, e uma forma bem conhecida nas redes sociais de resgatar boas lembranças que ficaram marcadas na memória, é por meio da hashtag #TBT, uma das mais utilizadas no mundo, contabilizando mais de 495 milhões de publicações com a hashtag.

“Como uma empresa que procura estar presente em todos os momentos da vida de seus clientes, é muito importante celebrar datas especiais como o Dia dos Pais. Procuramos realizar uma ação em que todos pudessem participar, relembrando memórias marcantes e, ainda, tendo a oportunidade de registrar novos momentos por meio de uma viagem bemespecial”, diz Aline Panza, Gerente de Marketing da Rodobens.

A campanha será realizada em formato de concurso cultural, registrada pela Secretaria de Avaliação Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia – SECAP/ME por meio do Nº 03.004086/2019, e as fotos e histórias compartilhadas serão analisadas por uma comissãoorganizadora da Rodobens, considerando a criatividade dos candidatos. O resultado será divulgado no dia 19 de agosto, nas redes sociais da Rodobens no Instagram e no Facebook.

A campanha TBT do Paizão Rodobens é válida para pessoas acima de 18 anos, clientes ou não da Rodobens.Não serão consideradas as participações que não tiverem os perfis abertos nas redes sociais, que não utilizarem a hashtag#tbtdopaizaorodobens corretamente e que publicarem somente a foto, sem o texto com a história relacionada aimagem. O regulamento da ação estará disponível nos perfis oficias da Rodobens no Instagram e Facebook.

Sobre a Rodobens

Com sete unidades comerciais no segmento financeiro e de varejo automotivo – Banco, Consórcio, Corretora de Seguros, Leasing & Locação, Automóveis, Veículos Comerciais e Seminovos – a Rodobens é uma empresa de São José do Rio Preto (SP), com atuação nacional e faturamento anual de R$3,8 bilhões.