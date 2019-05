Rodobens participa da feira de agronegócios Norte Show

Durante o evento, o estande da empresa apresentou o portfólio das marcas Toyota, Mercedes Automóveis e Veículos comerciais

Publicado por: Rosano Almeida

Para reforçar sua presença na região Norte e a importância do fornecimento de produtos e soluções para os profissionais de agronegócios, a Rodobens participou pela segunda vez da Norte Show, que aconteceu entre os 15 e 17 de abril, em Sinop, município do Mato Grosso.

O estande da companhia contou com um espaço de 1.209 m² para a exposição do portfólio completo de marcas como Toyota, Mercedes Auto e veículos comerciais. A feira tem como foco o agronegócio e as novidades do campo. O município de Sinop possui 44 anos de fundação e seu crescimento tem acontecido acima da média nacional, com o número de empresas aumentando em 150% nos últimos dez anos e conquistando o sexto lugar no ranking de exportadores.

O estado do Mato Grosso lidera a produção de soja, algodão, rebanho bovino e pescados de água doce. “Com estes dados, mostramos a importância da região para o país e negócios da Rodobens, uma vez que nossa atuação atende à demanda do mercado agro. Participamos desta segunda edição da feira para levar aos clientes as marcas que trabalhamos e os serviços que oferecemos, desde aquisição de veículos, peças e soluções vantajosas para seguro e consórcio”, afirma Ademir Odoricio, diretor da área de Varejo Automotivo da Rodobens.

Rodobens

Com sete unidades de negócio no segmento financeiro e de varejo automotivo – Banco, Consórcio, Corretora de Seguros, Leasing & Locação, Automóveis, Veículos Comerciais e Seminovos – a Rodobens é uma empresa de São José do Rio Preto (SP), com atuação nacional e faturamento anual de R$ 3 bilhões.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews