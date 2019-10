Rodobens emite nota alertando sobre golpes em Barra do Garças no Mato Grosso

Publicado por: Rosano Almeida

Nota a Imprensa;

O Consórcio Rodobens informa que pessoas com intenções identificadas como representantes da empresa para vender cartas de crédito irregulares “contempladas” na região da Barra de Garças, no estado de Mato Grosso. Trata-se de um golpe e as autoridades já estão investigando o caso.

A empresa esclarece que todos os seus representantes são homologados e, em caso de suspeita, os clientes podem confirmar a identidade do representante de canais de atendimento ao cliente, via telefone (0800 721 2040) ou pelo e-mail atendimento@rodobens.com. br.

O Rodobens Consórcio é uma das maiores administradoras independentes de consórcios do Brasil e a referência em segurança e segurança tem mais de 70 anos. Na Barra de Garças desde 2017, atuando também na área de comércio de veículos, uma empresa segue contribuindo para o desenvolvimento econômico de forma segura e responsável.

Assessoria Rodobens