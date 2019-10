Rock in Rio mobiliza milhões nas redes sociais e na TV

Levantamento do Kantar IBOPE Mídia e IBOPE Repucom apresenta uma repercussão do festival e traz informações sobre o sucesso das divas brasileiras

A música emociona, une pessoas e ultrapassa barreiras. A prova disso é o sucesso que, como transmissões dos shows das bandas da edição do Rock in Rio 2019, causaram não apenas na TV como também nas redes sociais. A transmissão do festival alcançou mais de 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo e no Grande Rio de Janeiro, segundo levantamento da Kantar IBOPE Media.

No Twitter, para um evento como um todo, foi identificada uma média diária de 200 mil autores únicos usando o tema sobre o tema, ou o que gerou mais de 756 milhões de impressões (vezes que um tuíte foi visualizado na plataforma). Os gostos somaram mais de 12 milhões e os sentimentos positivos representam 26,6%, liderados por Admiração, com 20,7%.

As 3 palavras mais comentadas foram rock , rockinrio e show , sendo sábado, 28, ou o mais popular entre os tuiteiros. Como as mulheres lideraram os tuítes com 57% da participação. As cidades onde mais se originaram os lugares foram Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Rihanna é você? – Entre as atrações mais comentadas do primeiro fim de semana de festival no Twitter, o rapper Drake desponta, seguido por Jessie J e Bon Jovi. O pico de tuítes aconteceu às 23h53, dia 27, quando os telespectadores elogiaram a decisão do canal Multishow de transmitir o show da cantora Rihanna no lugar da participação ao vivo de Drake.

Já no segundo fim de semana, um campeão de comentários foi Anitta, seguido por Pink e pela banda Panic! na discoteca. A cantora Pink sobrevoou a platéia durante seu show, às 1h59 de domingo, 6, e foi ao pico de tuítes.

As estatísticas da página oficial do evento no Facebook mostram 123.674 comentários, que somaram mais de 2 milhões de respostas e 109 milhões de compartilhamentos. No Instagram os likes somaram mais de 6 milhões e 141.518 comentários. Todos os dados são classificações de TV Social da Kantar.

Divas brasucas – Com legiões de fãs e carreiras consolidadas, como cantoras brasileiras Anitta, Ludmilla e Ivete Sangalo levaram milhares de pessoas ao festival e outras outras dançarem, cantaram (e comentaram) seus sucessos. Insights of Celeb Score, solução do IBOPE, que avaliará o nível de conhecimento e interesse dos brasileiros por centenas de celebridades nacionais e internacionais, ou o tamanho do sucesso das divas brasileiras.

Ivete Sangalo, veterana do Rock in Rio, que já participou da edição do evento em Lisboa, é conhecida por 98% dos brasileiros com 16 anos ou mais. Entre os que conhecem e avaliam um estudo, a média no atributo ‘carismática’ é de 82 pontos, 77 pontos em ‘conectada’, 71 em ‘admiração’ e 87 em ‘bem-identificados’.

Anitta, que sempre sonhou em participar do Rock in Rio e realizou seu desejo em grande estilo no palco Mundo, é conhecido por 95% dos internautas pesquisados. Entre os que conhecem e avaliam a pontuação da celebridade, um atributo médio ‘carismático’ é de 67 pontos, 76 pontos em ‘conectado’, 56 em ‘admiração’ e 80 em ‘bem-identificado’.

Já Ludmilla, que apresentou no Palco Sunset e fez o público participar de um autêntico baile funk, é conhecido por 89% dos internautas brasileiros. Entre os que conhecem e avaliam a solução do IBOPE Repucom, um atributo médio ‘carismático’ é de 59 pontos, 69 pontos em ‘conectado’, 51 em ‘admiração’ e 73 em ‘bem-identificado’.

Fonte: MW GSP GRJ FUSO TR Premium e PV Premium – TV aberta + CLASSIFICAÇÕES SOCIAIS PayTV / KANTAR – 27/09 a 29/09 e de 03/10 a 06/10; Extra dados extraídos da página oficial do evento / pontuação da celebridade – pesquisa de avaliação de conhecimento, nível de interesse, avaliação de atributos e afinidades de celebridades com segmentos de mercado. Duas mil entrevistas para cada estudo de representação nacional do universo de internautas brasileiros com 16 anos ou mais das cinco regiões do país. Informações utilizadas: Consciência (nível de conhecimento); Atributo: “Carismática”; Atributo: “Conectada”; Atributo: “Admiração”; Atributo: “Bem-sucedido”.

