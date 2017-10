Rival da Uber para empresas oferece voos de helicópteros

São Paulo – A Wappa, empresa de transporte para o mercado corporativo, lança um recurso para agendar voos de helicópteros e jatinhos por meio da sua plataforma online. EXAME compartilha a novidade em primeira mão.

Rival da Uber no segmento corporativo, a Wappa oferece carros do nível do Uber Black ou superiores, como modelos blindados ou com motoristas bilíngues. A empresa entra agora no segmento de táxi aéreo para atender uma demanda dos clientes, disse Armindo Mota Júnior, CEO e fundador da companhia, em entrevista a EXAME.

Apesar de ter apps para a chamada de carros para Android e iPhone, a empresa deixará o recurso de contratação de voos restrita à sua plataforma online para empresas.

Os preços dos voos variam de acordo com a distância percorrida, bem como o meio de transporte escolhido. Vale notar que os voos, como quaisquer outros, estão sujeitos a cancelamentos por conta de condições meteorológicas inadequadas.

Como a Wappa não possui aeronaves, a Líder Aviação será a empresa por trás dos voos agendados por meio da plataforma online corporativa. A empresa tem “mais de 64 helicópteros”. Com 6 mil clientes, a Wappa se coloca como uma camada digital para a Líder Aviação interagir com o mercado corporativo com modelo sob demanda.

A Uber chegou a testar os voos de helicópteros em São Paulo, com aeronaves da empresa Voom. A Cabify possui atualmente o recurso de chamada de helicópteros–também junto com a Voom–que pode ser usada por consumidores finais, não apenas por empresas.

Exame

