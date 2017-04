Richard Gama escala ranking brasileiro de tênis

Richard Gama, de 14 anos, subiu cinco posições no ranking brasileiro de tênis após conquistar o 2º lugar e 200 pontos da 1ª etapa do Circuito Nacional Infanto-juvenil de Tênis, na categoria 14 anos, em Curitiba (PR). Em 7º lugar, entre os melhores tenistas do país, se prepara para a 2ª etapa do brasileiro, que será realizado de 19 a 28 maio, no Lagoa Iate Clube, em Florianópolis (SC). E depois participará da Copa das Federações e da 3ª etapa do Circuito Nacional.

No ranking, Richard Gama tem o total de 526 pontos. Em primeiro lugar está Gabriel Generoso com 740,5 pontos, seguido de Vinícius Rodrigues com 676,5 pontos, Diogo Tinoco com 601, Lucas Abreu com 594, Aécio Fonte Neto com 576,5 e, em 6º lugar, Gabriel Constantino com 556. Além de Richard, há outros quatro mato-grossenses nesse ranking, William Rodrigues na posição 125, Vitor Silva na posição 152 e Bruno Freire e Carlos Tavares empatados na 325.

Gama é patrocinado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-MT), Unimed-Cuiabá e Espaço Laser.

No último torneio

A campanha na 1ª etapa do brasileiro teve início com vitória sobre Matheus Krebs (44º do ranking) por parciais 6/3 e 7/5. Na sequência, Richard superou Henrique Fukushima (21º) por 6/2 e 6/1. Em seguida, ganhou do favorito Vinícius Rodrigues (1º), nas quartas de final, por 6/3 e 6/4. Venceu de virada Gabriel Constantino (9º), na semifinal, por 5/7, 7/6(7-4) e 6/3. E, na final, sofreu a única derrota após duro embate com Gabriel Generoso por 6/3 e 6/3.

“A semifinal foi bem difícil e durou três horas e cinquenta minutos. A estratégia foi pressioná-lo no fundo da quadra, fazê-lo correr, mas ele contra atacava bem e venceu o 1º set. Então mudei para uma estratégia mais defensiva com bola alta no fundo e acertei. Na final, joguei bem, mas errei nas finalizações. Meu adversário pressionou bastante na rede. Me fez passar por muitas situações difíceis. Agora treino para os próximos torneios”, diz Gama.

Em Mato Grosso

O Circuito Estadual de Tênis, organizado pela Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), tem programado doze etapas para a temporada de 2017. E a 3ª etapa ou torneio está marcado para ser realizado de 20 a 23 de abril, no Sinop Tênis Clube, em Sinop (480km da capital mato-grossense). E um dos representantes da cidade é o atual líder da 1ª Classe do ranking estadual, Guilherme Caldeira dos Reis, de 30 anos, por ter sido campeão da primeira etapa.

Assessoria de imprensa RGama

Twitter: @estrelaguianews