Ribeirinho e Produtor aumentam sua autoestima, contam com o Pronaf Floresta

Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), divulgado em 2013, que mede renda, saúde e educação, Bagre ainda está muito abaixo do esperado, com 0,471, de uma escala de 0 a 1. Mas, as condições precárias do local não desanimaram a família do José, que viu no manejo de açaí a forma de melhorar de vida.

E foi por meio de um dos programas da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) que ele viu tudo mudar. Com a contratação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), na modalidade Pronaf Floresta, a família de José que, antes, morava numa propriedade de 1 hectare, conseguiu aumentar a área de produção para 2,5 hectares. “Nossa renda aumentou, consegui até comprar uma rabeta (motor para canoa)”, orgulha-se.

José garante que foi por meio do Pronaf Floresta, que conta com condições especiais para extrativistas, sistemas agroflorestais e plano de manejo, dentre outros, que ele tira o sustento da família – a mulher e os cinco filhos. “Minha caçula está com 14 anos, todos ajudam na produção”, conta.

O Pronaf Floresta é uma linha de crédito de investimento com benefícios agregados que se mostram vantajosos para famílias como a do José Carlos, que têm no manejo do açaí a fonte de renda. “Essa é uma linha com um prazo maior para pagar, por ser de investimento. Hoje, temos juros de 2,5% ao ano no âmbito do Pronaf investimento só para algumas atividades. No Pronaf Floresta, são 2,5% ao ano para qualquer atividade inserida nas finalidades da linha”, explica o coordenador-geral de Financiamento de Produção da Sead, José Henrique da Silva.

O Pronaf Floresta também é a única linha de crédito que possui o prazo de pagamento estendido de até 12 anos e carência de até oito anos. “É mais vantajoso para o agricultor, financeiramente, tanto pelo prazo para pagar quanto pelo juro”, completa o coordenador-geral.

Pronaf Floresta em números

Na safra 2015/2016 foram contratados R$ 60 milhões pela linha Pronaf Floresta. Destes, R$ 45 milhões só no estado do Pará. Em todo o Brasil, 3,5 mil contratos foram executados, com juros de 2,5% ao ano e condições de pagamento facilitadas. No caso dos extrativistas paraenses, como a família do José Carlos, o valor máximo de contratação é de R$ 27,5 mil, mas pode chegar até R$ 38,5 mil para os sistemas agroflorestais.

Cada unidade familiar pode, inclusive, contratar dois financiamentos pelo Pronaf Floresta simultaneamente, sendo que o segundo fica condicionado ao pagamento de pelo menos duas parcelas do financiamento anterior e à apresentação de laudo da assistência técnica que confirme a situação de regularidade do empreendimento financiado e capacidade de pagamento.

Ater

Além do Pronaf Floresta, a produção bem-sucedida da família Vasconcelos também contou com serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). Para que os agricultores familiares e tantos outros da região de Bagre pudessem produzir mais e melhor, eles contaram com o apoio do extensionista Marinaldo Lobato, da empresa de Ater local (Emater-PA).

Para ele, é uma alegria ver as mais de 170 famílias que já passaram por suas mãos melhorando de vida. “A gente se sente muito feliz, orgulhoso, porque enxergamos o nosso trabalho fazendo a diferença”, emociona-se Marinaldo.

Ele atua há oito anos com serviços de Ater e o seu maior objetivo é que as famílias possam garantir o sustento por meio da agricultura familiar. “A região de Bagre é carente, mas a gente trabalha para que eles possam ter uma renda melhor, que comercializem os seus produtos, sem depender de outros benefícios”, afirma.

