Réveillon terá shows nacionais e um espetáculo contando a história dos 300 Anos da Capital

A Cuiabá dos 300 Anos será presenteada com uma linda festa de Réveillon. Valorizando suas raízes, a essência do povo cuiabano, o prefeito Emanuel Pinheiro, junto com a equipe organizadora, preparou uma programação toda especial, para a chegada do ano novo. O circuito da Orla do Porto, durante os três dias de festa – 29, 30 e 31 de dezembro, com entrada gratuita – receberá quatro shows nacionais, bandas locais, queima de fogos com redução de barulho de 50%, e um mega espetáculo cênico, contando a história da ‘cuiabania’ desde seus primórdios até a atualidade.

Como o prefeito vem frisando, o Réveillon 2018 marca o início da programação das comemorações pelo tricentenário da Capital ‘mais calorosa do Brasil’. “Esse vai ser o Réveillon humanizado da Cuiabá 300 Anos. Toda equipe está focada para presentear as famílias cuiabanas com uma grande festa, cheia de atrações que valorizam nossas raízes, despertando o espírito de um novo ciclo – para a vida de cada um e para a nossa Capital. Convido a todos que venham passar a virada do ano na Orla, com toda segurança e conforto que o cidadão merece e nos ajude a construir esse novo tempo, onde estou lutando para que esta terra calorosa seja um lugar de mais oportunidades, dignidade e muita comunhão”, declarou o Pinheiro.

Para abrilhantar festa, o circuito de shows dos três dias contará com Paralamas do Sucesso, já no dia 29; Michel Teló, subindo ao palco no dia 30, e uma virada de peso no dia 31, com Gino e Geno e o grupo Sambó, misturando vários estilos musicais, como o rock e o pop, fazendo menção a uma das características cuiabanas, que acolhe uma miscigenação cultural. Além dos dois shows nacionais, o dia da virada também traz o espetáculo cênico, composto por show pirotécnico, misturando arte cênica e visual, para desenhar a linha do tempo dos 300 Anos da cidade.

O circuito da Orla abre os portões a partir das 20h, durante os três dias de evento, e se encerra às 2h da manhã, com exceção para o último dia, que será às 3h. E em especial para esta festa, a apresentação das atrações serão feitas por humoristas locais, como Xô Dito, Totó Bodega, Nico e Lau, entre outros.

De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, a programação foi pensada para acolher, de forma agregadora, todas as classes, humanizando a festa, com um modelo onde todos tenham acesso aos mesmos serviços, sem padronizar ou segregar. Para isso, explica Vuolo, o circuito não terá camarotes Vips, nem exclusividade de marcas para vendas de bebidas.

“Desenhamos uma programação que atenda todas as pessoas, sem exclusividade. Isso é a base da gestão atual, que vem trabalhando por uma cidade dignificada. Isso se estende ao lazer, festividades, por isso o Réveillon dos 300 Anos marcará não só a virado ano, mas também a nova era de Cuiabá, que cada vez mais, se equipará com as melhores cidades do país para se visitar”, observa o secretário.

Segurança – E para que as famílias curtam a virada de forma segura, a Prefeitura de Cuiabá montou uma grande força-tarefa, com mais de 40 entidades. Com a ajuda dos parceiros, o circuito da Orla do Porto vai ter um efetivo de mais de 150 policiais militares, trabalhando nos três dias, com o apoio do agentes do Corpo de Bombeiros e brigadistas. Somando-se a isso, a equipe da Secretaria de Ordem Pública fará a parte de fiscalização do entorno. A Secretaria de Saúde e o Samu também estarão concentrados no espaço. E para garantir que as famílias possam levar os filhos menores de idade, a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano fará toda identificação das crianças e adolescentes, com a equipe do Projeto Proteger.

Toda programação do Réveillon:

29 – Sábado

20h: Xô Dito e Penélope

20h30: DJ Clayton sete

21h: Louvor e Aliança

21h40: Ana Rafaela

22h20: Heróis de Brinquedo

23h: Paralamas do Sucesso

00h30: Banda Loop

1h: Banda Terra

30 – Domingo

20h: Totó Bogeda e Pitu

20h: DJ Vsquinho

21h: Banda Rasqueia e Siriri, Roberto Lucialdo, Pescuma, Henrique e Cláudinho

22h30: Michel Teló

00h00: Scort Som e Lucianinho dos Teclados

31- Segunda-feira

20h: Nico e Lau e Comadre Nhara

20h30: DJ Japão

21h: Anselmo e Rafael e convidada Liandra Polinski

22h: Gino e Geno

23h35: Programação da Virada

00:00: Show Pirotécnico (espetáculo cênico, contando a história de Cuiabá)

00h30: Sambô