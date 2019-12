Reunião entre Pinheiro e Campos da sinal de muito diálogo e articulações para 2020

Por: Rosano Almeida

A reunião entre as famílias tradicionais Pinheiro e Campos vem chamando atenção do meio político. A mesma aconteceu na quinta-feira (26.12), participaram do encontro os irmãos ex-senador Júlio Campos, senador Jayme Campos e sua esposa e atual prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, todos do DEM, e por parte do MDB o prefeito da Capital do Estado de Mato Grosso, Emanuel Pinheiro, e seu filho, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto do PTB.

Ambas famílias são amigas, muito ligadas e militaram no PFL durante anos, porém, todavia e entretanto, todos se lembram dos dignos ensinamentos políticos do ex-senador Jonas Pinheiros e do ex-deputado federal Murilo Domingos, ambos (In Memorian).

Emanuel Pinheiro deixou a sigla, mais o respeito e amizade foram mantidas, principalmente, com Júlio Campos.

Neste momento, apesar da relação de amizade e das afinidades políticas, as duas famílias deverão iniciar um grande diálogo, para que no futuro próximo, possa se formar uma grande aliança suprapartidária, visando 2020, pois, tudo indica que neste ano acontecerá duas eleições, nas esferas estadual e municipal.

A reunião entre as duas famílias, da sinal de muita sabedoria politica, com muito diálogo e articulações, para conquistas de objetivos, que irão favorecer positivamente, o povo mais humilde do nosso querido e amado estado Mato Grosso.