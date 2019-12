Réu é condenado a 33 anos de reclusão por feminicídio

Publicado por: Rosano Almeida

No dia (04.12), no município de Tangará da Serra, Wesley Douglas Santos Souza foi condenado a 33 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio, qualificado como feminicídio, por motivo fútil e com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime aconteceu em setembro de 2018, por volta das 10h30, no bairro Jardim Monte Líbano.

A vítima, Keli Tavares da Silva, 22 anos, era ex-companheira do réu e estava com o filho de apenas quatro anos de idade no momento do crime. Ela foi atingida com um golpe de faca no abdômen e, apesar de ter sido socorrida pelo Samu, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

De acordo com a denúncia do MPMT, ao ser golpeada, a vítima gritou, momento em que o denunciado empreendeu fuga, deixando-a ferida na companhia de seu filho. “O crime foi praticado porque a vítima foi cobrar explicações do denunciado pelo motivo de não estar levando o filho à creche, bem como pelas cobranças de pensão alimentícia”, destacou o promotor de Justiça Thiago Scarpellini Vieira.

De acordo com a sentença, o réu permaneceu preso durante todo o processo. A fim de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, a magistrada Edna Ederli Coutinho manteve a sua prisão preventiva e não concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso