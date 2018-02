Restaurado, Fusca da PM vai retornar para a capital após oito meses no interior

Durante a visita técnica que fez esta semana a sede do 14º Comando Regional, na cidade de Nova Mutum, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Marcos Vieira da Cunha, recebeu do sargento Vandiney Freitas, da seção de Logística do CR, as chaves o Fusca 1973, uma das mais antigas viaturas da PMMT.

Sob a coordenação do comandante do 14º CR, tenente-coronel Cláudio Fernando Carneiro Souza, o Fusca foi restaurado sem custos aos cofres públicos e agora está sendo devolvido ao Comando Geral da instituição.

Essa restauração ocorreu por meio de parcerias e doações individuais de diversos setores da sociedade mutuense. Ao lado do sargento Freitas, o comandante geral fez um pequeno percurso no entorno do quartel do Comando Regional para testar a viatura.

O Fusca vai integrar o acervo do Museu da Polícia Militar de Mato Grosso após oito meses no interior do Estado. A recuperação da viatura faz parte de um projeto maior, de resgate da história da PMMT, instituição que agora terá sua trajetória retratada em livro.

PM/MT

