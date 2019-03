Representantes de 10 cidades se reuniram em Terra Nova para definir o futuro dos Jogos Teles Pires

Para definir os detalhes em torno dos jogos do Vale do Teles Pires, edição 2019, coordenadores de esportes de toda a região estiveram reunidos em Terra Nova do Norte.

O encontro contou com a presença de chefes de departamento de esportes, secretários de educação e representantes de pelo menos 10 municípios da região.

No auditório da câmara municipal, cada participante apresentou as sugestões para melhoria da competição e o início de um debate para saber em qual cidade será a sede neste ano.

Casquinha, chefe do departamento de esportes de Terra Nova do Norte, disse que o município descartou a hipótese de ser sede dos jogos neste ano.

A expectativa é que os jogos aconteçam em Matupá ou Marcelândia, porém os municípios também esperam contar com o aporte financeiro do Governo do Estado para se candidatar a ser sede da competição.

Assessoria da Prefeitura

