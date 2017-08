Representantes da Rede de Frente de Barra do Garças buscam novas iniciativas para proteção à mulher

No intuito de fortalecer a ‘Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica’, integrantes da Rede de Frente de Barra do Garças visitaram na semana passada o projeto ‘Patrulha Maria da Penha’, em Curitiba/PR. O objetivo foi conhecer o trabalho realizado no sul do país para poder reproduzir a iniciativa no Vale do Araguaia.

Na ocasião, os integrantes da Rede de Frente reuniram-se com inspetores da Guarda Municipal da capital paranaense, que explicaram que as vítimas de violência doméstica são acompanhadas pela ‘Patrulha’ pelo tempo necessário recebendo visitas periódicas, além de contarem com a possibilidade de acionar a Guarda Municipal em qualquer momento em caso de aproximação do agressor. Durante a reunião, os inspetores ressaltaram a importância da ‘Patrulha’ para garantir a integridade física e psicológica da vítima, dando efetividade as medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário.

Durante o encontro, a equipe da Rede de Frente teve a oportunidade de conhecer uma vítima de violência doméstica que recebe o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha no Paraná, o momento foi marcado por muita emoção e pela certeza que a Patrulha é um instrumento efetivo e importante para que a mulher se sinta segura e protegida.

A promotora de Justiça Hellen Uliam Kuriki, integrante da Rede de Frente, ressaltou que “o deslocamento dos integrantes da Rede para a cidade de Curitiba possibilitou conhecer na prática o excelente trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha e certamente permitirá sua reprodução em Barra do Garças, servindo como instrumento importantíssimo para dar mais efetividade ao cumprimento das medidas protetivas e acima de tudo oferecer mais segurança à mulher vítima de violência doméstica que já tão fragilizada em decorrência de um relacionamento abusivo.”

De Acordo com a promotora o objetivo é implementar, o mais breve possível, a Patrulha Rede de Frente em Barra do Garças o que será viabilizado mediante termo de cooperação técnica com a Polícia Militar, a quem caberá executar as visitas e dar proteção à vítima. Caso seja firmado o acordo o município por meio da Rede de Frente, será o primeiro do Estado de Mato Grosso a implementar a Patrulha, “o que apenas é possível pela união de esforços e comprometimento de seus integrantes, destacou a representante do MPE” .

Além da promotora de Justiça, também visitaram o projeto a presidente da Rede, Andrea Guirra, a Defensora Pública Lindalva de Fátima Ramos, o psicólogo da SEJUDH, Eduardo Vieira, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Josiane Emília da Silva, e a Major Andreia Vital Costa, representando a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

TRABALHO DE ARTICULAÇÃO

Em Curitiba, os integrantes da Rede ainda visitaram a Casa da Mulher Brasileira, importante local de acolhimento à vítima de violência doméstica, onde estão reunidos diversos serviços jurídicos e psicossociais de apoio à mulher. No período vespertino, os membros da Rede de Frente reuniram-se com a Desembargadora do TJPR e Coordenadora da CEVID(Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná), Lenice Bodstein, cujo encontro foi marcado por importante troca de experiências entre os Estados do Paraná e Mato Grosso no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher que, conforme bem ressaltado pela Desembargadora, está entre as metas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Twitter: @estrelaguianews