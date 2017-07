Reportagem aponta que Volkswagen foi ‘cúmplice’ da ditadura no Brasil

Já suspeita de ter tolerado as ações dos militares durante a ditadura no Brasil, a Volkswagen agora é acusada de ter colaborado ativamente na denúncia de opositores, de acordo com uma reportagem investigativa revelada nesta segunda-feira (24.07) pela imprensa alemã.

A montadora alemã “não somente colaborou (…) com o regime militar, como era um ator autônomo da repressão. Um bom cúmplice”, afirma o jornal “Süddeutsche Zeitung”.

O jornal, que conduziu sua reportagem em colaboração com os canais públicos de televisão NDR e SWR, diz ter consultado “documentos da investigação em curso em São Paulo contra a subsidiária brasileira da Volkswagen” e outros documentos “internos” da companhia relativos ao período da ditadura militar no país (1964-1985).