Relembre histórica carta escrita por Paiva Netto em 1961 a Alziro Zarur

Com 20 anos de idade, Paiva Netto dedicou uma carta ao saudoso fundador da Legião da Boa Vontade (LBV), Alziro Zarur (1914-1979), expressando seu compromisso com a causa do Bem. Escrita em 9 de abril de 1961, retratou em singelas palavras todo o seu amor e devoção às Instituições da Boa Vontade de Deus.

Acompanhe abaixo a reprodução desse registro histórico:

Caríssimo Irmão Presidente Alziro Zarur,

DEUS ESTÁ PRESENTE!

Eu venho dar aqui um testemunho de Fé, na Legião da Boa Vontade, que nos revelou o Novo Mandamento e nos fez conhecer a Verdade libertadora dizendo alto e bom som, no seu programa, que eu, José Simões de Paiva Netto, brasileiro, solteiro, vacinado, Legionário da Boa Vontade, respondendo a todos aqueles que, ironicamente, me perguntam se creio e permaneço e permanecerei na LBV: cri, creio e crerei, permaneci, permaneço e permanecerei sempre, porque amo a minha Pátria, amo aos meus semelhantes. E também creio, como cri e crerei na LBV. Permaneci, permaneço e permanecerei na LBV pelo simples motivo de não poder usar canga*.

VIVA JESUS!

José de Paiva Netto, Estado da Guanabara, 9 de abril de 1961.

*Canga — Jugo de madeira que une uma junta de bois para o trabalho.

Um pouco de história

Naquele mesmo ano, em setembro, o jovem Paiva Netto propôs a Alziro Zarur a criação do Departamento Infantojuvenil da LBV para mobilizar e promover pioneiramente no Brasil ações de protagonismo juvenil. Aprovada a proposta, Paiva Netto é nomeado o responsável do departamento e passa a assumir novas responsabilidades.

Em 8 outubro, iniciou oficialmente a atividade de revisor e jornalista. Escreveu o artigo “Receita de um jovem para os jovens” e o apresentou na Rádio Mundial, antiga Emissora da Boa Vontade, no dia 10. Em 15 de outubro, Alziro Zarur publica-o na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro/RJ. A partir de então, o fundador da LBV passa a publicar seguidamente textos de Paiva Netto em sua coluna naquele importante periódico do Brasil. Leia mais na seção: Escritor.

Esse compromisso com a causa do Bem reafirmado por ele àquela época inspira, até hoje, o engajamento de milhares de Jovens Ecumênicos da Boa Vontade de Deus na consolidação de uma Sociedade Solidária Altruística Ecumênica.

José de Paiva Netto

