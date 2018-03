Reino Unido retalia Rússia e expulsa 23 diplomatas do país é a maior expulsão em 30 anos

O Reino Unido irá expulsar 23 diplomatas russos do país em retaliação ao ataque com agente nervoso contra o ex-agente duplo Sergei Skripal. O anúncio foi feito pela primeira-ministra britânica Theresa May nesta quarta-feira.

Além dessa medida, que May classificou como a maior expulsão já conduzida pelo governo do Reino Unido em 30 anos, a chanceler anunciou ao Parlamento que irá congelar bens do governo russo que possam parecer suspeitos e irá diminuir a presença oficial na Copa do Mundo de Futebol, que acontecerá em poucos meses na Rússia.

Relembre o caso Skripal

As represálias vem depois de o Reino Unido ter dado um ultimato ao governo da Rússia para que explicasse o envenenamento de Skripal e sua filha no último dia 4 de março. Eles foram encontrados em estado grave em um parque na cidade de Salisbury.

A substância usada nesse ataque, consideraram os britânicos, o poderoso agente neurotóxico “Novichok”, só seria fabricado pelos russos, numa evidência de que estariam envolvidos no atentado que também afetou um policial. As vítimas encontram-se em estado grave.

