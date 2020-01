Região Centro-Oeste tem 6,4% das startups de educação do Brasil

Publicado por: Rosano Almeida

A região Centro-Oeste possui 6,4% das startups de educação do Brasil. É o que indica o estudo EdTech Mining Report, realizado pela KPMG e pelo Distrito Dataminer. Em comparação com outras regiões, o Centro-Oeste ocupa a quarta colocação no número de EdTechs no país. O relatório mostra que, no Brasil, existem 434 startups nesse setor, sendo que São Paulo engloba quase a metade delas com 41,6% do total. De acordo com o levantamento, a distribuição geográfica da EdTechs é maior que em outros setores, como por exemplo, o FinTechs (startups de finanças). Na região Centro-Oeste, o Distrito Federal lidera o número de startups de educação, representando 4% das EdTechs do Brasil. Em segundo lugar, vem o estado de Goiás, com 1% das startups do setor, seguidas por Mato Grosso do Sul (0,8%) e Mato Grosso (0,5%).

Para acessar a pesquisa na íntegra, acesse: http: // conteudo. distrito.me/distrito-dataminer-edtech-report

