Referencia da boemia cuiabana, Praça 8 de Abril é entregue à população

Publicado por: Rosano Almeida

O prefeito Emanuel Pinheiro entregou a revitalização da Praça 8 de Abril nesta segunda-feira (23). O espaço passou por processo de reconstrução, além da instalação da fonte “Pedra Flutuante”. O trabalho, fruto de parceria entre as Secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, também garantiu a reconstrução do piso, pintura, instalação de iluminação de LED, bancos e lixeiras, jardinagem e paisagismo.

O coreto da Praça, que leve este nome em homenagem a data de fundação da Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, também foi reformado e está apto a receber novamente atividades de manifestações culturais. A última reforma realizada ali aconteceu no ano de 2008.

“É uma obra de valorização e respeito a um dos mais belos espaços públicos de Cuiabá, que representa um ponto de encontro da cuiabania, uma região de muita energia, de encontro popular, festividades e comemorações. Por algum motivo a sociedade essa Praça para extravasar suas alegrias, vitórias, amizades e celebrar seus grandes momentos, que imortalizam nossa noite”, disse o prefeito.

Situada entre duas das avenidas mais movimentadas da cidade (Getúlio Vargas e Isaac Póvoas, a praça passa a contar ainda com uma academia ao ar livre e playground. Vale destacar que o novo monumento foi construído com parceria da Associação dos Camelôs do Shopping Popular.

“Nós, que estamos revitalizando todas as regiões da cidade não poderíamos deixar de fora um dos símbolos da alegria cuiabana. Em parceria com o Shopping Popular realizamos esse sonho, fazendo que devolvêssemos à Praça aos legítimos donos deste local, os cidadãos”, afirmou Pinheiro.

A presidente da Associação dos Comerciantes da Praça 8 de Abril, Mariley Rosa, lembra que o cenário de abandono havia afugentado os frequentadores. “A promessa era de que no dia 23 de abril esta obra seria concluída. Para nossa surpresa e felicidade, isso foi correspondido. Então nós, comerciantes, e também os moradores queremos agradecer pela iniciativa, que representa uma nova realidade para nós.”

Na ocasião Pinheiro também falou sobre a futura criação de outro monumento, em reverência a boemia cuiabana. Ao redor de uma mesa, estátuas de Silva Freire, Rames Bucair, Renato Pimenta, Zelito Bicudo e Ditinho Cigano, imortalizarão as histórias que marcaram a noite da Capital. Dos homenageados, três estarão sentados e outros dois de pé, deixando duas vagas para que os visitantes possam se sentar e tirar fotos.

A respeito do monumento criado pelo poeta e artista plástico Wlademir Dias-Pino, anteriormente instalado no local, o titular da Secretaria de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, garante que a peça está guardada e em segurança. A obra deverá ser realocada em outro ponto dali ou levada a outra praça do Município. “Tomamos todos os cuidados necessários para que a retirada não causasse nenhum dano.”

HISTÓRIA

A Lei 1315/73, sancionada pelo então prefeito José Villanova Torres, indica que a fundação da Praça 8 de Abril é anterior a década de 70. A publicação, que trata da delimitação de bairros de Cuiabá, é uma das poucas a mencionar a praça como parte da lista de logradouros e espaços públicos que integram o bairro Goiabeiras.

Os registros históricos relatam ainda que, até o ano de 1978, o local recebia o nome de Praça Barão de Maracaju. No entanto, em abril do mesmo ano, Manoel Antônio Rodrigues Palma, chefe do Executivo da época, homologou a Lei 1538/78, mudando a denominação para Praça 8 de Abril.

Assessoria da Prefeitura de Cuiabá