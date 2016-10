Receita Federal renova parceria com Ribeirinho Cidadão

Dando andamento ao planejamento do Ribeirinho Cidadão X, os Coordenadores do projeto, Defensor Público Air Praeiro Alves e Juiz de Direito José Antônio Bezerra Filho, se reuniram, na manhã desta quarta-feira (05), com o novo Delegado da Receita Federal em Cuiabá, Oldésio Silva Anhesini, a fim de renovar a parceria para a próxima edição.

Na oportunidade, os coordenadores apresentaram o projeto ao novo Delegado, bem como destacaram a importância da parceria da Receita Federal não apenas para emissão de CPF, mas também para auxiliar na consciência ambiental. Isso porque, o material doado pela Delegacia, tais como roupas, cobertores e toalhas, é distribuído aos ribeirinhos mediante a retirada de lixo recolhido das margens dos rios, que na última edição somaram mais de dez toneladas.

“O Ribeirinho Cidadão tem o tom marcante de levar cidadania à população ribeirinha, que vive em regiões inóspitas do Estado e voltamos a bater as portas da Receita, pois sua participação é de fundamental importância”, declarou o Defensor.

De acordo com o Delegado, os interesses do projeto convergem com os da Receita Federal e não teria como essa parceria não ser renovada. “Nós também temos o compromisso de contribuir para a cidadania e respeitar o cidadão. Participar deste projeto é nossa obrigação”.

Também participaram da reunião o Prefeito de Santo Antônio de Leverger, Valdir Pereira de Castro Filho e sua vice, Francieli Magalhães, parceiros do projeto, bem como servidores da Receita Federal, da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça.

10ª edição

Em comemoração a décima edição, o Ribeirinho Cidadão será expandido, sendo realizado de 1ª a 20 de fevereiro de 2017. Dividido em duas etapas, terrestre e fluvial, a expedição tem por intuito levar assistência jurídica e social de forma integral e gratuita à população que reside às margens dos rios da região de Santo Antônio de Leverger até Poconé, por meio de serviços prestados por profissionais das mais diversas áreas, como defensores, juízes, médicos, promotor de Justiça, oftalmologistas, dentistas, assistentes sociais, dentre outros.

Idealizado pela Defensoria Pública, o Ribeirinho Cidadão é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça e conta com apoio do Governo do Estado e inúmeras instituições.

