Ranking nacional elege Fabio Garcia como melhor deputado de Mato Grosso

O deputado federal Fabio Garcia (PSB-MT) foi considerado o melhor deputado de Mato Grosso pelo site “políticos.org”, que é um portal de avaliação dos trabalhos realizados por todos os parlamentares brasileiros. Com base em dados de fontes oficiais, como sites governamentais e de veículos de mídia, a página traça um ranking nacional e por estado dos políticos.

Na avaliação do portal, Fabio Garcia conquistou 329 pontos, a maior parte deles por sua qualidade legislativa. O deputado também angariou pontos por sua frequência nas sessões plenárias e por ser econômico nos gastos com as cotas de atividade parlamentar.

Fabio Garcia ganhou destaque no Congresso Nacional por causa de sua luta pela redução do preço da energia elétrica no Brasil. O parlamentar garantiu a economia de R$ 11 bilhões no custo da conta de luz aos consumidores de todo país e conseguiu a aprovação de uma emenda que garante tratamento igualitário a todos os consumidores de energia, reduzindo o preço da conta de luz para os mato-grossenses que antes eram obrigados a pagar 4,5 vezes a mais uma conta bilionária de R$ 25 bi por ano.

“Fico muito feliz com esta notícia, que mostra que estamos seguindo pelo caminho certo. Este é meu primeiro mandato parlamentar e já conseguimos importantes vitórias para os mato-grossenses. Eu disse que não aceiraria que os pobres mato-grossenses pagassem a conta de energia dos ricos do Norte e Nordeste do país e nós conseguimos acabar com esta injustiça.” disse.

O ranking político foi criado em 2012 e de acordo com informações da página, não tem financiamento externo e seus criadores não tem vínculos partidários. O site foi desenvolvido com o objetivo de oferecer informações para ajudar de forma objetiva as pessoas a votarem melhor.

