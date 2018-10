Rafael Nadal ajuda na limpeza e oferece abrigo a vítimas de inundação

O tenista espanhol Rafael Nadal, filho mais ilustre da cidade de Manacor, sujou suas botas em solidariedade às vítimas de temporais e enchentes na região, localizada na Ilha de Mallorca, na costa leste da Espanha. Além de ajudar na limpeza do local, o líder do ranking da ATP abriu as portas de seu centro esportivo a desabrigados e desalojados.

“Como fizemos ontem, voltamos a oferecer os dormitórios do Rafa Nadal Sport Centre e da Rafa Nadal Academy para todos os afetados que precisem de alojamento”, escreveu o número 1 do mundo, nas redes sociais. Pelo menos nove pessoas morreram nas últimas horas e seis seguem desaparecidas por consequência das inundações e enchentes provocadas pelas fortes chuvas que caíram na ilha de Mallorca, informaram as autoridades.

“Hoje é um dia triste. Nossas mais sinceras condolências aos familiares dos mortos pelas graves inundações em Sant Llorenç”, escreveu o tenista, sobre a localidade mais afetada pela catástrofe, a apenas 11 quilômetros da residência do jogador.

Durante a noite desta quarta-feira, cerca de 50 pessoas já dormiram nas instalações mantidas por Nadal. Alguns conseguiram retornar nesta quinta para avaliar as consequências da chuva em suas casas, com a redução do nível de água. Além disso,cerca de 100 de pessoas passaram a noite no ginásio da cidade de Manacor e receberam suporte das autoridades locais.

Com agência EFE

Twitter: @estrelaguianews