Radialista cria polpa para suco detox delivery

Na busca por alimentos balanceados e ricos em nutrientes que a radialista Camila Camiran optou por iniciar o Curso de Nutrição, desenvolvendo ideias que saíram da teoria para prática, transformadas em um grande negócio.

Com o objetivo de unir o útil ao agradável, começando pela mudança no cardápio do dia-a-dia, utilizando da teoria dentro da sala de aula, que a profissional em comunicação começou a produzir receitas à base de ingredientes saudáveis na cozinha de casa, inclusive bebidas ricas em vitaminas, que ajudam no emagrecimento.

Os experimentos caseiros foram tomando força e em janeiro deste ano se transformaram em negócio, facilitando a vida dos consumidores ao ingerir e adquirir o produto.

Ao aderir a alimentação saudável, fez com que a idealizadora do produto criasse a empresa Candy Fit, que significa doce adaptado. Ponta pé inicial para produção de polpas artesanais para suco detox.

Futuramente, Camila pretende transformar a Candy Fit em uma indústria de alimentos saudáveis, principalmente pelo fato de surtir efeito em quem deseja eliminar peso.

“As pessoas estão começando a se preocupar com a saúde e tentam comer melhor. Mas estão cada vez mais ocupados por conta de uma rotina agitada de trabalho, que na maioria das vezes, falta o tempo, para preparar pratos balanceados e bebidas saudáveis”, explicou a profissional em comunicação, destacando que a polpa detox é uma ferramenta para facilitar a rotina das pessoas, que além de se alimentar bem, vão economizar tempo de supermercado e cozinha.

A Candy Fit produz polpa a base de frutas, hortaliças e outros componentes com vitaminas, A. B e C.

Exemplo disso é a polpa para suco detox digestivo, que contém, Abacaxi, Kiwi, maçã, gengibre, hortelã, banana, suco de limão e couve, além do diurético e antioxidante, com melancia, beterraba, suco de limão, gengibre, linhaça e maçã.

O produto é comercializado nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, com a expetativa de futuramente expandir para outras regiões a entrega.

Atualmente a venda delivery é feita em salões de beleza, estéticas, restaurantes, contando também com a comercialização consignada, que é a venda de forma direta com os clientes por meio do delivery.

Os ingredientes são comprados no dia da fabricação, utilizando frutas frescas, higienizadas conforme as normas da Vigilância Sanitária. Os itens são processados e congelados em embalagens de 180 gramas, com capacidade de fazer até 500 mls de suco.

Benefícios

A polpa para suco detox com couve serve para desintoxicar o organismo, que atua na eliminação de toxinas, podendo trazer benefícios para o emagrecimento saudável, proporcionando uma sensação de saciedade, melhorando a saúde da pele, combatendo a prisão de ventre, retendo liquido, aumentando a disposição ao longo do dia. A polpa vegetal é rica em vitamina A, vitamina C, K, cálcio, fósforo e ferro, desintoxicante para o corpo, devido a presença de fibras.

Combate doenças e a obesidade

O detox ajuda no combate à obesidade e auxilia na perda de peso quando associado a uma alimentação adequada. O detox em polpa é um hidratante saboroso que ajuda o organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças.

Mato Grosso Econômico

