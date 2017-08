Quarta linha expressa reduz em 40% tempo de percurso de bairro ao Centro

A quarta linha expressa do transporte coletivo lançada, nesta segunda-feira (6), pelo prefeito Emanuel Pinheiro diminui em 40% o tempo do trajeto do bairro Santa Terezinha, passando pelo Itapajé e Residencial Coxipó, até a Praça Bispo Dom José no Centro de Cuiabá.

O prefeito fez o percurso na linha inaugural e aproveitou para conversar com os passageiros. O trajeto antes feito em uma hora e dois minutos, agora é realizado em no máximo 40 minutos. “Quero deixar claro que não foi tirado nenhum ônibus para este trajeto, pelo contrário, acrescentamos mais cinco veículos para atender a quarta linha expressa em cinco horários diferenciados diariamente”, detalhou Pinheiro.

Conforme o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, os horários e trajetos da linha expressa foram feitos com base nas demandas dos usuários. “Fizemos um estudo juntamente com o prefeito Emanuel e observamos a extrema importância de implantar estas linhas expressas. Nossa preocupação é melhorar a qualidade de vida dos cuiabanos”, disse o secretário.

Moradora há 10 anos do Residencial Coxipó, Luciana Almeida, disse que a linha expressa facilita e dá mais segurança na hora de ir para o trabalho. “Na verdade, nunca vi coisa parecida como esta. Nenhum prefeito olhou para esta região e olha que moro aqui há muitos anos. Esta linha expressa vai melhorar bastante não só minha vida como a de todos”, destacou Luciana.

A estudante Maria Cecilia Martins parabenizou Emanuel pela melhoria da frota e a linha expressa. Na conversa com o prefeito, ela contou que sai de casa, algumas vezes, às 5h30 da manhã para não pegar o ônibus lotado. “É difícil ver um prefeito que acorda cedo e pega ônibus no horário de pico, mesmo que seja só para fiscalizar, isso mostra a humildade, além de pensar nesta linha expressa, ele não aumentou a tarifa do transporte o que me faz acreditar ainda mais nele”, ressalta Maria Cecilia.

A primeira linha expressa do transporte coletivo começou a ser implantada em abril deste ano. Neste período, já transportou mais de 60 mil passageiros nos horários de pico do trânsito. São atendidos os bairros Parque Cuiabá, Pedra 90, Osmar Cabral e, por último, o Itapajé, que antes tinha 14 paradas e agora serão apenas três na Avenida Fernando Correa da Costa, a primeira no entroncamento da saída para Santo Antônio de Leverger, a segunda na garagem da Gontijo, depois próximo do shopping 3 Américas, terminando na Praça Bispo Dom José, no Centro.

Horários das linhas expressas com saída do bairro Santa Terezinha:

Primeira viagem – 05:30

Segunda viagem- 06:06

Terceira viagem- 06:41

Quarta viagem- 07:17

Quinta viagem- 07:57

Secretaria de Inovação e Comunicação

