Quadrilha rouba carga de dólares no Aeroporto de Viracopos

Uma quadrilha armada com fuzis roubou uma carga de dólares transportada da Alemanha para o Brasil pela empresa Lufthansa, na noite deste domingo, 4. Para a ação, os criminosos usaram uma caminhonete Hilux amarela com adesivos da empresa de segurança de pista do Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Os bandidos entraram pelo portão de carga expressa e depois renderam os funcionários, colocando-os em uma van. Eram cinco homens. No momento do assalto, às 21h40, a carga estava sendo transferida do avião para um carro forte. A Polícia Militar foi acionada logo depois do roubo e acredita que a informação foi dada por pessoas que sabiam o horário de chegada do dinheiro.

Na fuga, os criminosos quebraram dois portões de saída para a Rodovia Santos Dumont, que liga Campinas a Indaiatuba. A polícia chegou rapidamente ao aeroporto, mas não conseguiu localizar os criminosos. O DEIC da capital também foi acionado.

O Aeroporto de Viracopos informou que está colaborando com a Polícia Federal, que assumiu as investigações. Funcionários da empresa aérea não informaram o destino da carga nem a quantia, mas policiais falaram em milhões de dólares.

