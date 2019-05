Publicitário Alvaro de Carvalho é reeleito presidente da ABAP em Mato Grosso

Com ele, na diretoria da Associação durante esta nova etapa, estão Ziad Fares (ZF) e Gustavo Vandoni (FCS)

O publicitário Alvaro de Carvalho, da agência Soul Propaganda foi reeleito esta semana como presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), em Mato Grosso. A entidade é a mais representativa do setor da comunicação em toda a América Latina e, este ano, completa 70 anos em atividade.

A diretoria em Mato Grosso, composta pelos publicitários Alvaro de Carvalho (presidente), Gustavo Vandoni (FCS Comunicação) e Ziad Fares (ZF Comunicação), terá como principal objetivo fortalecer a propaganda e as agências que atual no Estado.

De acordo com o presidente, a entidade lançará o manual de boas práticas de gestão para agências (protocolo de Compliance), elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, ainda no primeiro semestre em um evento no TCE-MT. “Vamos também dar continuidade a importantes iniciativas, como o Observatório da Comunicação, que fiscalizará contratos públicos de publicidade e acompanhará os processos judiciais que envolvem o tema”, afirmou Carvalho.

Nos últimos quatro anos a propaganda mato-grossense cresceu cerca de 38% e fortaleceu sua posição de destaque conquistando premiações importantes no Brasil e no Exterior, algo inédito na história da atividade no estado. As agências associadas à ABAP detém 78% de todo investimento publicitário no Estado.

A propaganda brasileira é reconhecida internacionalmente pela qualidade e pelo modelo de negócio livre e independente. A ABAP é co-fundadora do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp), do Instituto Verificador de Comunicação (IVC), do Instituto Palavra Aberta de Liberdade de Expressão, do Fórum de Produção Publicitária e do Fórum do Audiovisual e do Cinema (FAC).

