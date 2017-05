Proposta para a implantação do programa “Bom de Bola, Bom de Escola” é apresentada ao prefeito

Conforme determinado em um dos 13 primeiros decretos assinados pelo prefeito Emanuel Pinheiro no início de sua gestão, as secretarias municipais de Educação, Assistência Social e Cultura, Esporte e Turismo, entregaram ao prefeito Emanuel Pinheiro a proposta para a implantação do programa Bom de Bola, Bom de Escola. A apresentação aconteceu nesta sexta-feira (28), durante uma reunião com as pastas envolvidas.

“Nossa equipe está de parabéns pelo empenho e dedicação para cumprir o prazo estipulado. Mesmo com suas limitações pessoais, de recursos e de tempo, eles se entregaram à iniciativa e hoje me apresentam uma extensa proposta, na qual me dedicarei inteiramente, estudando, avaliando e realizando as considerações necessárias para que possamos desenvolver um projeto piloto que seja iniciado o mais rápido possível. Nosso objetivo é fazer com que o Bom de Bola, Bom de Escola esteja a plenos pulmões em 2018, transformando a vida de diversas crianças e adolescentes da Capital”, afirmou Pinheiro.

Destinado para estudantes dentre seis e 16 anos de idade, o programa de cunho social visa estimular a prática esportiva em jovens da rede municipal de ensino, aliando-a ao bom desempenho escolar. Para o secretário-adjunto de Esporte, Edilson Odilon, o programa é uma oportunidade para retirar crianças e adolescentes de qualquer tipo de situação de vulnerabilidade, à medida que elas também compreendem a dimensão do seu potencial como possíveis atletas profissionais.

“Um dos requisitos básicos do programa é a dedicação do aluno aos estudos, mantendo sua frequência regular e boas notas. Além disso, o Bom de Bola, Bom de Escola quer impedir o envolvimento dos pequenos com a violência e práticas nocivas presentes nas ruas. Com a premissa de envolvê-los no esporte, a Prefeitura de Cuiabá quer que esses jovens a serem contemplados entendam o tamanho do talento que possuem. Queremos também que eles vejam as modalidades esportivas que serão oferecidas como uma oportunidade para seguir carreira como atletas profissionais”, concluiu.