Promotora de Justiça toma posse na Academia Mato-grossense de Letras

Publicado por: Rosano Almeida

A promotora de Justiça Lindinalva Correia Rodrigues toma posse da cadeira de número 37 da Academia Mato-grossense de Letras (AML) nesta terça-feira (12), às 19h30. Ela assina 11 livros, como autora e coautora. São obras que tratam sobre diretos humanos das mulheres e trazem os resultados de estudos e pesquisas, além da experiência nas Promotorias onde atuou. Lindinalva é a 15ª mulher indicada para compor a AML.

“A cadeira 37 veio como um reconhecimento da minha trajetória e também como um novo desafio. Pretendo trabalhar para levar o conhecimento produzido na Academia às camadas mais humildes e ampliar publicações e campanhas que promovam a equidade de gênero”, revela a promotora de Justiça que nasceu em Campo Grande-MS, mas se considera cuiabana de coração.

Lindinalva ingressou no Ministério Público do Estado de Mato Grosso após aprovação em concurso público no ano de 1997. Atuou por quase seis anos no interior, passando pelas comarcas de Água Boa, Primavera do Leste e Rondonópolis, até chegar a Cuiabá em 2003. Atualmente é titular de uma das quatro Promotorias de Combate à Violência Doméstica da capital.

