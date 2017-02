Projetos do Executivo serão apresentados somente em março, diz líder do governo

O líder do governo na Câmara de Cuiabá, vereador Lilo Pinheiro (PRP), disse que o Poder Executivo municipal irá apresentar os projetos para o legislativo apenas em março.

Segundo o líder, o prefeito Emanuel Pinheiro, já elaborou algumas propostas, mas deve apresenta-las somente no momento oportuno. A expectativa é que as ações sejam divulgadas nos 100 primeiros dias de gestão do peemedebista em frente ao Palácio Alencastro.

“O prefeito e sua equipe irá fazer um acompanhamento dos 100 primeiros dias gestão para depois fazer balanço da atual situação da Prefeitura, e a partir daí em meados de março começará a entregar as propostas para Câmara”, disse Lilo.

O líder do governo defende que todo projeto do Executivo municipal seja amplamente discutido entre os vereadores e com a população para que assim possam garantir tomadas de decisões que beneficie toda população cuiabana.

“O debate é muito importante. Esse é um cuidado que tive junto com Emanuel Pinheiro antes de dar a resposta a ele sobre assumir a liderança na Câmara. Acredito que hoje a política vive um momento que não existe mais espaço para imposições. Todo projeto que chegar aqui defendendo a ampla discussão antes de ser votado”, pontua.

