Projeto social carioca auxilia na inclusão social e mobilidade por meio da doação de cadeiras de rodas

Termos o direito básico de ir e vir, para muitos ele é quase inexistente devido problemas motores e deficiências. A socialização e inserção de pessoas com este tipo de problema é muito difícil. Com o intuito de auxiliar na inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência, a One by One, do Rio de Janeiro se propõe a doar cadeiras de rodas para aqueles que necessitam.

O grupo tem como meta proporcionar mobilidade para crianças de baixa renda com necessidades especiais. O objetivo é a doação de cadeiras de rodas, promovendo com isso uma melhor inclusão destas crianças em nossa sociedade. Oferecem também apoio às famílias com doação de fraldas, cadeiras de banho, sondas urinárias, leite e compartilhando um pouco de nosso conhecimento. Segundo a diretora Juliana Mendes a necessidades são constantes e tendem a aumentar já que as crianças crescem e as cadeiras, que são feitas quase sob medida, deixam de servir num período de aproximadamente dois anos, além disso, materiais básicos para saúde são necessários em grande quantidade.

O projeto já doou mais de 700 cadeiras desde de 2004, e se mantem da colaboração de pessoas. Quando você doa, o dinheiro é enviado diretamente para conta da One By One, tanto no Bradesco quanto na Caixa Econômica Federal. Lá sua doação é adicionada a outras tantas até que se chegue a um montante suficiente para a compra de no mínimo 10 cadeiras. As encomendas de cadeiras são sempre feitas de 10 em 10 unidades.

Diversos projetos menores são desenvolvidos por voluntários em prol da One by One para arrecadação de verba para compra de cadeiras, Projeto Bake Sale, Projeto Escola, Dois em um e Projeto Superação, dentre outros tantos que organizam na busca de angariar fundos para o auxílio.

Para participar é só doar o quanto puder, pois assim como o próprio nome afirma, um a um, a cada doação é criada a possibilidade de mudança na vida de uma pessoa que necessita de assistência. As doações podem ser feitas por meio das contas bancárias do Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal.

One by One

CNPJ: 12.332.310/0001-92

Banco Bradesco

Agência -3002-3

Conta Corrente – 136211-9

Caixa Econômica Federal

Agência- 1344

Conta Corrente- 3435-3 Op.003

