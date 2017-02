Projeto Siminina será uma das prioridades da primeira-dama Márcia Pinheiro

O Projeto Siminina, que completa 20 anos de criação em 2017, será uma das prioridades da primeira-dama Márcia Pinheiro ao longo desta gestão. O compromisso foi firmado nesta quinta-feira (26.01), durante um café da manhã oferecido para as gestoras, auxiliares e demais servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano que trabalham nas unidades do programa.

“Eu queria conhecer cada uma dessas mulheres que fazem desta iniciativa algo tão valioso para Cuiabá. O trabalho desenvolvido com as ‘simininas’ tem frutos duradouros, ajuda a moldar o caráter delas e as prepara para um futuro promissor de possibilidades, as distanciando da situação de vulnerabilidade que muitas estão expostas. Por isso é fundamental cuidarmos do projeto, fortalecendo aquelas ações que renderam bons frutos e contribuindo cada vez mais com novas propostas que melhorem a percepção destas meninas sobre si mesmas e sobre o mundo que as rodeia”, afirmou Márcia.

Diante das representantes das 17 unidades do Siminina, a secretária municipal de Assistência, Singlair Ciekalski, pontuou sobre as necessidades existentes no projeto e quais as formas que a Prefeitura pode atuar para contribuir para o seu crescimento e alcance social na Capital.

“Precisamos aumentar o número de meninas atendidas pelo programa, mas atualmente ele se sustenta apenas com recursos próprios, o que dificulta isso. Nós queremos tornar esta iniciativa uma referência nacional, transformando-a em um projeto oficial que recebe recursos do governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome”, disse.

Para as gestoras do Siminina, o primeiro contato com a primeira-dama foi fundamental para iniciar os trabalhos neste ano. Segundo Celina Figueiredo, monitora da unidade da Chácara dos Pinheiros, a sua preocupação garante a certeza no envolvimento com as ações desenvolvidas pelo projeto.

“Ficamos muito felizes com este convite feito pela dona Márcia, que já se dispôs a abraçar o programa e nos auxiliar na realização das atividades com as meninas. Seu cuidado em investir um tempo com nós gestoras é sinal de que poderemos contar com sua presença ativa entre as ‘simininas’ e suas respectivas monitoras e auxiliares”, concluiu.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews