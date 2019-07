Projeto que institui Olimpíadas e Paraolimpíadas na escolas municipais de Várzea Grande é aprovado

Publicado por: Rosano Almeida

O Projeto de Lei n° 57/2019, de autoria do vereador Rodrigo Coelho (PTB) que institui as olimpíadas e paraolimpíadas na Rede Municipal de Ensino de Várzea Grande foi aprovado pelos vereadores na sessão ordinária de quarta-feira (26.06). Conforme Coelho, o objetivo da proposta é incentivar a prática de esportes no ambiente escolar sem restrições para as pessoas portadoras de deficiência.

“O esporte estimula e melhora o condicionamento físico e psicológico de uma criança. Além disso, teremos uma maior interação entre os alunos, incentivando a criação de novos talentos esportistas. As Olimpíadas e Paraolimpíadas escolares irão colaborar muito com a educação do nosso município”, destaca.

Consta do Projeto de Lei, que as disputas devem ser feitas anualmente. Os atletas das Olimpíadas devem estar matriculados e frequentar regularmente a escola e das Paraolimpíadas podem ser qualquer pessoa com deficiência dentro dos requisitos da regulamentação.

As modalidades que devem estar nas competições são: Atletismo, futebol, voleibol, basquetebol, tênis de mesa, salto em distância, arremesso de dardo, arremesso de peso, caminhada de andador e corrida de down.

