Projeto Plano Diretor do Parque de Exposições Jonas Pinheiro foi apresentado ao prefeito

O Prefeito Emanuel Pinheiro recebeu em seu gabinete, no Palácio Alencastro, a diretoria da Associação dos Criadores de Mato Grosso (ACRIMAT), oportunidade em que foi apresentado ao chefe do executivo municipal, o Plano Diretor do Parque de Exposições Jonas Pinheiro. A diretoria da Associação dos Criadores veio acompanhada de empresários do setor agropecuário, parceiros diretos, Associações e entidades que atuam no Parque de Exposições. “Na verdade esse é um plano diretor criado nessa gestão e estamos apresentado ao prefeito de Cuiabá, nos queremos transformar a região a partir da modificação do espaço no entorno”, disse o criador e presidente da ACRIMAT, Jorge Pires de Miranda, afirmando que a Cuiabá, não é somente a Capital do Estado, e sim do Agronegócio brasileiro, e nada melhor que preparar a cidade, para o futuro, ás vésperas de seus 300 anos.

Também para o presidente, “é preciso preparar o espaço dando oportunidade á vários outros investidores, empresas, entidades e a própria população que precisa ter outra visão do Parque de Exposições”, destacou ele. O plano de revitalização do Parque Jonas Pinheiro, também é em comemoração aos 51 anos da criação da Associação dos Criadores de Mato Grosso.

Durante a apresentação do projeto, o dirigente classista explicou ao Prefeito Emanuel Pinheiro, que o projeto vai modificar sistematicamente o funcionamento do Parque. O plano elenca seis pontos ou diretrizes a serem implementados; A criação e ampliação de áreas de comercialização, construção de edifícios e equipamentos, melhoria do sistema viário, nova fachada, zoneamento flexível e inovação de área externa com a criação de espaços institucionais. Segundo ainda informa Jorge Pires de Miranda, por estar numa área central e bem localizada e próxima de centros de lazer, entretenimentos e compras, como são os casos do Complexo Esportivo Dom Aquino, Shopping Popular, Universidades, casas de diversão e shows, a região tem que ser valorizada, a partir de um plano diretor.

O projeto também contempla a implantação de uma pista dupla bem no centro do Parque, aumento de centros de exposições, criação e valorização de outros espaços para seminários, shows, campos experimentais e amplo estacionamento. “E a partir daí, trazer eventos de grande porte para Cuiabá, eventos que tenham algum relacionamento com a agricultura e pecuária”, destacou o presidente da ACRIMAT. Finalizando a sua apresentação, afirmou ainda que o projeto final é fazer com que o parque seja utilizado o ano todo, de forma a contemplar, o Estado a Capital, e a comunidade de modo geral. “Enfim, o objetivo é transformá-lo num espaço multiuso”, terminou o presidente.

O Prefeito Emanuel Pinheiro que gostou da ideia do projeto ouviu atentamente a exposição e até deu sugestões ao Plano Diretor da ACRIMAT, lembrando que esse ano, como parte do calendário de programação dos 300 anos da Capital, vai ser realizado o Festival de Cururu e Siriri como grande evento da cidade. “É uma grande contribuição à construção desse projeto para a nossa Capital criando novos espaços e crescimento”, disse o prefeito aos diretores da ACRIMAT, destacando que a prefeitura é parceira, em todo plano de crescimento e melhoria da cidade. O Prefeito lembrou que a criação de circuito de eventos em Cuiabá, como é o Plano Diretor do parque, só vem consolidar a Cuiabá como sendo a Capital do Agronegócio. Ele ainda parabenizou a todos pelo projeto afirmando que os criadores em torno da ACRIMAT são antigos parceiros e colaboradores de crescimento na economia, lazer e entretenimento.

“O agronegócio é um importante seguimento da nossa economia e projetos como esse só melhora a qualidade de vida de nossa gente” terminou o prefeito.

